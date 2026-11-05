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Tahran sokakları alev alev: Trump ve Netanyahu posterleri ateşe verildi

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Tahran sokakları alev alev: Trump ve Netanyahu posterleri ateşe verildi
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İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde toplanan coşkulu kalabalık, Trump'ın seçim yenilgisinin ardından ABD ve İsrail politikalarına karşı gövde gösterisi yaptı. Sloganlar eşliğinde meydanı dolduran göstericiler; Donald Trump, Binyamin Netanyahu ve ABD-İsrail bayraklarının yer aldığı dev dev panoları alevlere teslim etti. Tahran sokaklarındaki tansiyon, kameralara anbean yansıdı.

İran’ın başkenti Tahran’da toplanan kalabalık bir grup, ABD ve İsrail politikalarını protesto etmek amacıyla dev meydan gösterisi düzenledi. Gösteride 3 Kasım ara seçimlerinde hezimet yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görsellerinin yer aldığı dev pankartlar ile ABD ve İsrail bayrakları ateşe verildi.

Orta Doğu’daki yüksek gerilim ve ABD seçimlerinin ardından artan siyasi belirsizlik Tahran sokaklarına yansıdı. Gece saatlerinde meydanları dolduran göstericiler, sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

DEV PANKARTLAR ALEVLERE TESLİM OLDU 

Protesto gösterisinin merkezinde, Trump ve Netanyahu’nun fotoğrafları ile ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu dev billboardlar yer aldı. Kalabalık grubun meşaleler ve sloganlar eşliğinde ateşe verdiği pankartlar kısa sürede alevlere teslim oldu.

"KAHROLSUN ABD" SLOGANLARI YÜKSELDİ 

İran bayrakları ve dini semboller taşıyan kalabalık, gösteri boyunca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Meydanda kurulan sahneden yapılan konuşmalarda Washington ve Tel Aviv hatlarına sert mesajlar gönderilirken, protesto eylemi olaysız bir şekilde sona erdi

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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