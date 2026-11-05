Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

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Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u 3-2 devirerek tarihi bir zafere imza atarken, maça damga vuran anlardan biri de yayıncı kuruluş ekranlarında yaşandı.

''SON GÜLEN İYİ GÜLER!''

Karşılaşmayı TRT ekranlarında anlatan spiker, Liverpool’un öne geçtiği ikinci golünün ardından konuk ekip teknik direktörü Andoni Iraola’nın kulübedeki tebessümüne kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe'nin muazzam geri dönüşü ve galibiyeti garantilemesinin ardından canlı yayında Iraola’ya seslenen spiker, "Iraola, Iraola... Bir sözüm de sana; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler!" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Tarihi zaferin yaşandığı gecede bu anlar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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