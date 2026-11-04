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Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

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Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
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5 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında, fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Yatırımcılardan 133 bin 839’unun ana parasının tamamının karşılandığı belirlendi. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında tasfiye süreçlerine ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yürütülen işlemler kapsamında yüz binlerce yatırımcıya milyarlarca liralık ödeme yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYE SÜRECİNDE 62,2 MİLYAR TL ÖDEME

Olağanüstü tasfiye süreci dahilinde 390 bin 219 yatırımcıya toplamda 62,2 milyar lira ödendi. Yapılan ödemeler sayesinde, bu grupta yer alan 133 bin 839 yatırımcının yatırdığı ana paranın tamamı eksiksiz şekilde karşılandı.

OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

Sürecin diğer ayağını oluşturan olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Böylece iki farklı tasfiye kanalı üzerinden mağduriyetlerin giderilmesi adına devasa bir kaynak aktarılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okurların en beğendiği yorum
p7dfc2zkrh:kimin parasını kime veriyosunuz sadece 18 milyar iade edilmiş 62 milyar ödeme yapılmış benim kasamdan vatandaşın parasından bunu vermeye hakkınız yok
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıp7dfc2zkrh:

kimin parasını kime veriyosunuz sadece 18 milyar iade edilmiş 62 milyar ödeme yapılmış benim kasamdan vatandaşın parasından bunu vermeye hakkınız yok

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıKerem saygılı:sondakika.com okurlarından

borsa ne olacak

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Her fonu doğumundan ölümüne kadar takip edeceğiz, kârlarını alacağız.” dediniz. Ancak yatırımcılar TLY’den çıkıp elde ettikleri kârlarla başka fonlara geçtiğinde bu kârları kesmediniz. Her işiniz böyle mi olacak? Ben de TLY fonunu yakından takip edeceğim. Bakalım ilgili kurumlar görevini yapıyor mu, yoksa hiçbir şey yapmadan yatırımcıyı kendi hâline bırakıp mağduriyetin büyümesine mi seyirci kalacak? Hani iadeler fona geri dönecekti? Verilen sözlerin takipçisi olacağız.

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Haber Yorumlarınm7v99r2pk:

yalan haber

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Haber YorumlarıMusti Baba:

tp2 para piyasasında 55 bin TL param var daha hiç para yatmadı bana.

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