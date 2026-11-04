Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında tasfiye süreçlerine ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yürütülen işlemler kapsamında yüz binlerce yatırımcıya milyarlarca liralık ödeme yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYE SÜRECİNDE 62,2 MİLYAR TL ÖDEME

Olağanüstü tasfiye süreci dahilinde 390 bin 219 yatırımcıya toplamda 62,2 milyar lira ödendi. Yapılan ödemeler sayesinde, bu grupta yer alan 133 bin 839 yatırımcının yatırdığı ana paranın tamamı eksiksiz şekilde karşılandı.

OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

Sürecin diğer ayağını oluşturan olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Böylece iki farklı tasfiye kanalı üzerinden mağduriyetlerin giderilmesi adına devasa bir kaynak aktarılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı