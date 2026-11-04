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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi
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Liverpool'u 3-2 deviren Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool karşısında unutulmaz bir zafere imza attı. Nefes kesen 90 dakikanın sonunda rakibini 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, hem 3 puanın sahibi oldu hem de tarihi bir hasrete son verdi.

18 YIL SONRA GALİBİYET

Kadıköy'de muazzam bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, sergilediği üstün performans ve mücadeleci futbolla rakibine geçit vermedi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3-2 kazanmayı başaran temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık galibiyet özlemine de görkemli bir şekilde son verdi.

KADIKÖY'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Tarihi zaferin ardından Kadıköy'de büyük bir sevinç yaşanırken, sarı-lacivertliler ilk 24'te yer alma yolunda son derece kritik bir avantaj elde etti.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısüleyman aydın:

Lukaku da iyi futbolcu ama sahada geziyor yaw biraz kendine gelmesi lazım. Vedat muriçi de alacaksan erken alın arkadaş adam top indirmeye kalktığında hep alıyor ya. pozisyon oluyor

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