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İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

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Suudi Arabistan, ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reform hareketlerinden sonra ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan'dan aday olan Rumi Al-Qahtani isimli genç kız, verdiği pozlarla görenleri büyüledi.

Suudi Arabistan'da ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaya soktuğu reform hareketleri yeni bir boyut atladı. Kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Ülkeden aday olan Rumi Al-Qahtani ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Şeriatle yönetilen ülkede ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı. Uzun saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren adayın Instagram'da 870 bin takipçisi bulunuyor. Rumi Al-Qahtani paylaştığı pozlarla beğeni toplamaya devam ediyor.

İşte Suudi Arabistan'ın adayı Rumi Al-Qahtani'nin pozları...

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

Haberler.com Haber Merkezi / Betül Cirit - Dünya

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Yorumlar (18)

JY:

GUZEL BIR GELISME UMARIM DEVAMI GELIR.

23
111
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

İşte problem şu.. Boş bir gezegende dini İSLAM olan yani MÜSLÜMAN birisi.. tek başına yaşıyor olsaydı.. Acaba ELBİSE olarak bilinen ürünü nasıl bulacakdı giye-bilmek için ?

yanıt9
yanıt19
Ethem Acar:

Güzelliyi hiç önemli değil %100 birinci seçerler İslami değerleri yerle bir etmek için Bir Müslüman bayanı bu dereceye getirmek zaten onlar için en büyük başarıdır ?

105
20
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

İslam diyor herkes elbise giymeli ancak elbise için para gerekmiyormu ?

yanıt6
yanıt21
o zen:

Selin Ciğerci sandım

55
39
yanıtYanıtla
TT:

Nasıl ki ilk defa bir Osmanlı kadınını soyup yarışmaya çıkardıklarında 1. olduysa bunu da 1.yaparlar. Amaç güzellik değil, soyunmayı özendirmek.Şuan Öyle bir hale geldik ki, soğuk havada, tir tir titrerken bile dekoltesini kapatmayan bi nesil oluştu.

66
13
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

Elbise bedavaya varmıki bir kişi tek başına bir gezegende yaşıyor olsaydı ?

yanıt2
yanıt13
D:

Allah belanızı versin.

37
9
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Mark Kolçak:

Tek başına bir gezegende yaşıyor olsaydın.. elbiseyi nerden bulacakdın ?

yanıt4
yanıt15
csd zbn:

artık araplarda açıldı dünyada bizim laiklerin saldıracağı kimse kalmadı artık herhalde bu ne millet çıplak dolaşıyor diye şikayete başlayacaklar

27
3
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