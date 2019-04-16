Dünyaca Ünlü Yıldız Dua Lipa Lübnanlı Çocuklarla Halay Çekti!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, UNİCEF ile gittiği Lübnan'da mülteci kamplarını ziyaret etti, gençlerle halay çekti.
Genç şarkıcı Dua Lipa, UNİCEF ile birlikte Lübnan'a gitti. Ziyaret ettiği mülteci kamplarında gençlerle birlikte halay çekti, sosyal medya sallandı.
Arnavut asıllı Dua Lipa, Lübnan'daki mülteci kamplarını ziyaret etti ve çocuklarla zaman geçirdi. Lipa, çocuklarından gelen halay çekme teklifini de geri çevirmedi ve çocuklarla halay çekti. Bu anlara dair görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Dua Lipa'ya birçok kullanıcısı da yorum yaptı.
DUA LİPA TÜRK OLDU
UNİCEF ile birlikte Lübnan'a giden şarkıcının halaylı videosuna Türk takipçileri; ''İyice Türk oldu'', ''Dua Lipa da artık bizden biri'' gibi yorumlar yaptı. Türk kültürüyle iç içe olan şarkıcı kısa süre önce de çay içip, kebap yemişti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği ev partisinde de halay çekip sosyal medyada bu görüntüleri paylaşmıştı.
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SEÇİMLER YENİLENSİN!!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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şovvCevap Yaz Yayından Kaldır
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seni seviyorum aylaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Hepimiz İnsanız Dünyanın neresinde olursa olsun güzel bir şeyCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hepimiz İnsanız Dünyanın neresinde olursa olsun. Her zaman ve her yerde halay olmasa da kol kola olmamız lazım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır