Dünyaca Ünlü Yıldız Dua Lipa Lübnanlı Çocuklarla Halay Çekti!

Genç şarkıcı Dua Lipa, UNİCEF ile birlikte Lübnan'a gitti. Ziyaret ettiği mülteci kamplarında gençlerle birlikte halay çekti, sosyal medya sallandı.

Arnavut asıllı Dua Lipa, Lübnan'daki mülteci kamplarını ziyaret etti ve çocuklarla zaman geçirdi. Lipa, çocuklarından gelen halay çekme teklifini de geri çevirmedi ve çocuklarla halay çekti. Bu anlara dair görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Dua Lipa'ya birçok kullanıcısı da yorum yaptı.

DUA LİPA TÜRK OLDU

UNİCEF ile birlikte Lübnan'a giden şarkıcının halaylı videosuna Türk takipçileri; ''İyice Türk oldu'', ''Dua Lipa da artık bizden biri'' gibi yorumlar yaptı. Türk kültürüyle iç içe olan şarkıcı kısa süre önce de çay içip, kebap yemişti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği ev partisinde de halay çekip sosyal medyada bu görüntüleri paylaşmıştı.