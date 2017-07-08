Dha İstanbul Bülteni - 1
1 - ADALET YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLAR GECEYİ TUZLA'DA GEÇİRDİHaber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAAdalet Yürüyüşü'nün 23. günü İstanbul'da tamamlandı.
1 - ADALET YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLAR GECEYİ TUZLA'DA GEÇİRDİ
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Adalet Yürüyüşü'nün 23. günü İstanbul'da tamamlandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 19 kilometre yol kat ederek, Tuzla'ya ulaştı. Yürüyüşün ardından, Tuzla Stadyumu'nun yanındaki alana kamp kuruldu.
Geceyi burada geçiren yürüyüşçüler, çadırlarını kurup türküler söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde, CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayın kamp alanında bulunan tarafından ilgiyle izlendi. Kamp alanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe başından itibaren katılanlar da vardı.
"YÜRÜYÜŞÜMÜZ İYİ GEÇTİ"
Onlaradan biri olan Zafer Akyüz yürüyüşü şöyle değerlendirdi: "Ankara'dan, Güvenpark'tan itibaren yürüyoruz. Yürüyüşümüz iyi geçti. Bazen zorluklar oldu. Yürürken oruçluydum ama sıkıntı olmadı. Çünkü yürüyüşümüz Adalet'ti. Adalet olmadan hiç bir şey olmayacağı için, yaşanan sıkıntılar önemli olmadı."
Akyüz ile beraber yürüyen arkadaşı Ahmet Mutlu ise, "Yürüyüşe Ankara'dan başladık, Tabi İstanbul'a gelirken heyecanlıydık. En yakın dostlarımız bile bu yürüyüş olmaz dediler. Bu yürüyüşün yapılması lazımdı. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Ben 58 yaşındayım. Kalp ve tansiyon hastasıyım. İlaçlarımla birlikte yürüdüm" diye konuştu.
Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyenlerden Özcan Kırkanlar, "Bugün 23'üncü günümüz. Ankara'dan 15 Haziran'da yürüyüşümüz başladı. Büyük coşku ve heyecanla yürüyüşümüz devam ediyor. Bu CHP'nin parti olarak değil, bütün partilerin adalet yürüyüşü. Birtakım hukuksuzluklar, adaletsizlikler için yürüyüş yapıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için inşallah iyi olur" şeklinde konuştu.
Yürüyüşün 23. etabına katılan en küçük yürüyüşçü, Deniz Ekin Ceylan'ın, ablası Ada ile birlikte okuduğu Atatürk şiiri kamp alanında bulunanlar tarafından büyük alkış topladı.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Kamp alanından görüntüler
-Yemek kuyruğuna girenler
-Haber sırasıyla röportajlar
-Küçük kızın şiir okuması
-Türküler söyleyenler
-Polis önlemi
-Genel ve detaylar
07.07.2017 - 22.23 - Haber Kodu : 170707242
08.07.2017 - 01.06 - Haber Kodu : 170708005
===========================
2- DEVLET BAHÇELİ'DEN PARTİSİNİN İSTANBUL İL TEŞKİLATINA TALİMAT
Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Adalet Yürüyüşü' güzergahında bulunan Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe başkanlığı binalarının 2 gün süreyle kapatılması talimatı verdi.
Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın Twitter'dan paylaştığı şu mesajla duyurdu:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli İstanbul İl Başkanlığına bugün verdiği talimatla; ana muhalefet partisinin yürüyüş güzergahı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin iki gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü prokovatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Twitter'da paylaşılan mesajın fotoğrafları
07.07.2017 - 23.48 - Haber Kodu : 170707256
===========================================
3- OKMEYDANI'NDA TÜPLÜ PANKART ALARMI
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL DHA
Okmeydanı Kavşağı köprü altında yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın yanındaki piknik tüp polisi alarma geçirdi. Trafik kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı, piknik tüpe sarılı düzenek benzeri kabloları fünye ile patlattı.
Şişli TEM- Okmeydanı bağlantı yolunda saat 06.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucundaki piknik tüpünü görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra piknik tüpüne sarılan düzenek benzeri kabloları fünye yerleştirerek patlattı. Yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Pankart ve tüp nedeniyle bir süre kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Kapanan yoldan görüntü
-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri
-Yolda bekleyen sürücüler
-Araçlarından inen yolcular
-Zırhlı polis aracının yolda beklemesi
-Bomba imha uzmanının pakete fünye yerleştirmesi
-Siren çalınarak uyarı yapılması
-Paketin patlatılması
-Pankartın toplanması
-Piknik tüpü ve pankartın polis aracına konulması
-Trafiğin açılması
Genel ve detaylar
=========================================
4- ŞÜPHELİ ÇANTA VE MOTOSİKLET ATATÜRK HAVALİMANI'NDA POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında önce şüpheli bir çanta, ardından da bir motosiklet polisi alarma geçirdi.
Geliş katı kaldırımı üzerinde bırakılan çanta için önce trafik kesildi ve çevre güvenliği alındı. Bomba imha ekibi koruyucu giysileriyle çantayı incelerken çantanın içinden bir yolcunun şahsi eşyaları çıktı. Olayın hemen arkasından bir motosikletin şüpheli çantadan 50 metre geride kaldırıma park ettiği fark edildi. Bu bölgeyi de çevreleyen polisler güvenlik önlemi aldı. Motosikletin sürücüsünün gelmesi üzerine ise önlemler normale döndürüldü.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Şüpheli çanta ve trafiğin kesilmesi
-Güvenlik önlemleri ve polisten görüntü
-Bomba ekibinin çantaya müdahalesi
-Çantanın içinden çıkan eşyalar
-Şüpheli motosiklet
-Motosiklet sürücüsünün gelmesi
-Sürücünün motosikletini almasa ve polisle gidişi
07.07.2017 - 18.16 - Haber Kodu : 170707194
========================
5- BAŞSAVCI İSMAİL UÇAR GÖREVE BAŞLADI
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 3 Temmuz tarihli kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atan İsmail Uçar dün görevine başladı.
Başsavcı olarak atandığı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen İsmail Uçar, eski Başsavcı Fehmi Tosun'un yokluğunda ona vekalet eden Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy'dan görevi devraldı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcılık makamında yapılan devir teslim töreninin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, devir teslim töreninin ardından Başsavcı Uçar'a çiçek takdim ederek 'Hoşgeldin' dedi.
Bekir Altun'a teşekkür eden Başsavcı Uçar, 2010 yılında İstanbul'a atanarak Eyüp Adliyesi'nde göreve başladığını, adliyelerin birleşmesi ile de Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışmaya başladığını söyledi.
"İNŞALLAH BİRLİKTE YARGIYI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ"
Başsavcı İsmail Uçar, "Orada terör bürosunda görev yaptık. 3-4 yıl yorucu ve hızlı bir dönem geçirdik. Mücadelenin içinden geldik. Kurulumuz bu şekilde bir tasarrufta bulundu, bana güvendikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız zahmet ettiler, beni karşıladılar, çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte yargıyı daha ileriye götüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ oğlun" diye konuştu.
Başsavcı Uçar, daha sonra makam odasında Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, Anadolu Komisyon Başkanı Bekir Altun ve başsavcıvekilleri ile basına poz verdi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Bekir Altun'un Başsavcı İsmail Uçar'a çiçek takdim etmesi
-Bekir Altun ve İsmail Uçar'ın çiçekle poz vermesi
-İsmail Uçar'ın ayakta kısa açıklama yapması
-Başsavcılık makamında İsmail Uçar, Bekir Altun, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar ve başsavcıvekillerinin birlikte görüntüsü
07.07.2017 - 18.02 - Haber Kodu : 170707192
===========================
6- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINDA 5 SANIĞA TAHLİYE...
Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davada, 4'ü jandarma görevlisi 5 sanığın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile aralarında eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da yer aldığı tutuksuz sanıklar katıldı.
"POLİS KANI DÖKMEMEK İÇİN TESLİM OLDUK"
15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki çatışmada yaralı yakalandığı belirtilen ve o dönem
İstanbul Jandarma İstihbarat Bölücü Faaliyetler İstihbarat Tim Komutanı olan tutuklu eski Yüzbaşı sanık Muharrem Demirkale, "1999'dan beri istihbarat birimde görev yaptım. 15 Temmuz meselesinde Jandarma Genel Komutanlığı Hareket Merkezi'nden sıkıyönetim ilan edildiği, görevlendirildiğim ve acil intikal etmem gerektiği söylendiği için gittim. İçeri girdikten sonra polisler etrafımızı sardı. Polis kanı dökmemek teslim olduk. Mesele bu" dedi.
"OLAY YERİNDE İSTİHBARATTAN KİMSE YOK"
Demirkale, emniyette kendisine Dink cinayeti ile ilgili 20'ye yakın fotoğraf gösterildiğini kaydederek, "Onlara 'Hiçbiri benim personelim değil. Ayrıca İstanbul Jandarma İstihbarat personeli de değil. Bu çocukları yakmayın. Kriminale yazın, teşhis yaptırın. Bu insanları suçlu hale getirmeyin' dedim. Olay yerinde istihbarattan kimse yok" diye konuştu.
"ZEKERİYA ÖZ İLE MUTKİ'DE TANIŞTIK"
Eski Savcı Zekeriya Öz ile Bitlis Mutki'de görev yaparken tanıştıklarını anlatan Demirkale, "Zekeriya Öz'de orada savcıydı. Orası küçük bir yer. Bir gazino var. Takdir edersiniz ki vakit geçirmek için askeri savcısı, polisi oraya gidip orada vakit geçirir. Zekeriya Öz ile de orada tanıştık. Zekeriya Öz sert bir adam, eşi ise çok hanımefendi bir insandı. Mersin'de görüştüğümüzü hatırlamıyorum. İstanbul'da görev yaptığı sırada benimde İstanbul'da görev yaptığımı öğrenmiş. Beni çağırmış. Ama gidemedim. Bana santralden ulaştı. Niye gelmiyorsun dedi. Birkaç kez belediye tesislerinde ailecek bir araya geldik. Ben Ergenekon süreci başladığında kendisinden uzaklaştım" dedi. Demirkale, son olarak "Böyle bir katliamda, bütün kutsal değerlerim adına yemin ediyorum ilgimiz yok" ifadesini kullandı.
5 SANIĞA TAHLİYE
Mahkeme heyeti, jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Volkan Şahin, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve IQ Yayıncılık'ın sahibi Adem Sarıgöl'ün tahliyesine karar verdi. Heyet, bu sanıkların yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Heyet ayrıca, cinayetin Trabzon ayağına ilişkin Trabzon'da görülen davanın da ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Duruşma, 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihlerine bırakıldı.
=============================
7- ÜNLÜ KARİKATÜRİST GALİP TEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul DHA
Ünlü karikatürist Galip Tekin Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden anne Yüksel Tekin sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Karikatürist Galip Tekin için Teşvikiye Camii'nde dün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekin'in annesi Yüksel, ablası Nedret Tekin ile yakınlar, sanatçı Suzan Kardeş, karikatürist Hasan Kaçan, Erdil Yaşaroğlu, Suat Özkan'ın yanı sıra karikatür dünyasından çok sayıda isim ile Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiği öğrencileri katıldı. Taziyeleri Galip Tekin'in annesi Yüksel ile ablası Nedret Tekin kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Yüksel Tekin sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne zaman zaman kızına sarılarak teselli buldu. Galip Tekin'in tabutunun yanına usta karikatürist Oğuz Aral'ın maketi bırakıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra Galip Tekin'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Tekin'in cenaze namazında Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiği kız öğrencileri de saf tuttu. Cenazede öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.
"USTAMIZI KAYBETTİK"
Karikatürist Suat Özkan, "Ustamızı, abimizi, arkadaşımızı kaybettik. Bütün mizah camiasının başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'İN EN İYİ ÇİZGİ ROMANCILARINDAN BİRİNİ KAYBETTİK"
Karikatürist-oyuncu Hasan Kaçan "Bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Çocukluk arkadaşıyız. Beraber büyüdük, beraber çizdik. Beraber hayaller kurduk. O hayalleri çizgiye döktük. Neticede o hayat da bir hayaldi.O hayalden başka bir hayale yolcu ettik. Türkiye'nin en iyi çizgi romancılarından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
Galip Tekin'in ders verdiği öğrencileri, "Bizim için bir hoca değil artık bir baba olmuştu. Hocamızla gerçekten çok yakındık. Çok üzgünüm. Çok sevilen bir hocaydı. Aramız çok iyiydi. Her öğrencisiyle arası iyiydi.Çok üzgünüz" şeklinde konuştular.
Tekin Küçükçekmece Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Galip Tekin'in tabutu
-Anne Yüksel Tekin'in tabuta sarılması
-Abla Nedret Tekin ile Anne Yüksel Tekin'in birbirine sarılması
-Oğuz Aral'ın maketinin tabutun yanına getirilmesi
-Karikatürist Suat Özkan ile röp.
-Hasan Kaçan ile röp.
-Cenaze namazının kılınması
-Cenaze namazında saf tutan kadınlar ve öğrenciler
-Galip Tekin'in öğrencileri ile röp.
-Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar
07.07.2017 - 19.01 - Haber Kodu : 170707202
==========================
8- KAMYON ALTINDA SÜRÜKLENDİ... O ANLAR KAMERADA
Haber-Kamera: Uğur Ayazsın / İstanbul DHA
Ataşehir'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ara sokaktan caddeye giren Halis Demir kontrolündeki otomobil caddede seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otomobil sürüklenerek park halindeki başka bir TIR'ın kasasına çarparak durdu. Adeta hurdaya dönen otomobilin içerisindeki Halis Demir ve Furkan Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Çevredekiler tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansa koyularak hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü ise ifade vermek için karakola götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Caddede seyir halindeki kamyonun önüne otomobilin ara sokaktan bir anda çıktığı ve araçların çarpıştığı görüldü. Kaza sonrası vatandaşların olay yerine koşması da kaydedildi.
Kaza nedeniyle polis tutanak tutup inceleme başlatırken, otomobil çekici ile olay yerinden kaldıldı.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Kaza yapan araçlar
-hurdaya dönen otomobilin içi
-Çarptıkları diğer aracın kasası
-Polislerden detay
-Güvenlik kamerası
-Kaza anı
-Olay yerine koşan esnaflar
-Genel ve detay
07.07.2017 - 17.39 - Haber Kodu : 170707186
============================
(ÖZEL)
9- BAYRAMPAŞA'DAKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Bayrampaşa'da, iki hırsızın park halindeki aracı çalması çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi üzerinde önceki gün meydana geldi. İki şüpheli, girdikleri bir evden araç anahtarı, bir miktar para ve ev sahiplerine ait kişisel eşyalar aldı. Daha sonra, çaldıkları anahtarla aracın kapısını açan şüpheliler, aracı çalıştırarak olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Aracın sahibi Selahattin Yüksel, hırsızların balkon kapısından eve girdiklerini belirterek, "Evde bulunan bir miktar para, cüzdan ve kredi kartları ile aracın anahtarını almışlar. Arabanın değeri yaklaşık 60 bin TL. Çevrede araştırma yaptık ve hırsızlık görüntülerine ait güvenlik kameralarına ulaştık. şikayetçi olduk" dedi. Selahattin Yüksel, mahallede son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını söyledi. Polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
(Güvenlik Kamerası)
///////////////////////////////////
-İki hırsızın yol üzerinde yürümesinden görüntü
-Evden çıktıkları sırada hızla olay yerinden uzaklaşmaları
-Bir hırsızın araca binmesinden görüntü
-Aracı çalıştırması ve uzaklaşması
(Aktüel Görüntü)
////////////////////////////
-Selahattin Yüksel ile röportaj
-Hırsızlık yapılan evin dış kısmından görüntü
-Detaylar
07.07.2017 - 21.17 - Haber Kodu : 170707229
=================================
10 -TÜRKBİRDEV KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI'NDAN "DEVTÜRK KURULTAYI"
Haber-Kamera: İstanbul DHA
TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı, Halkalı'da "DevTürk Kurultayı" gerçekleştirdi. Kurultayın sonunda 20 maddelik sonuç bildirgesi okundu. Kurultayda ortak mutabakat, "Türk Birliği Bakanlığı"nın kurulması oldu.
Programda konşuan TürkBirDev oluşumunun kurucu başkanı Sefer Özdemir, "Biz artık kendimizi ezdirmeyeceğiz. Artık Bosna, Hocalı, Irak, Suriye olmayacak. Türkiye ve diğer Türk devletlerimiz kenetlenecek Türk devletler birliği adı altında muhteşem bir birlik ile BM'de altıncı güç olarak dünya sahnesine çıkacağız. Bunun ispatı da buradadır. Dünyaya gücümüzü gösterme günümüz bugündür" dedi.
Özdemir, "250 milyonu temsil ediyoruz. 7 devlet 1 milleti temsil ettiğimizi unutmayın. Özellikle Türkiye'den anavatandan, atavatan Türkistan'a bir göç başlatmak gerekmektedir. Devletlerimizde, Türk Birliği Bakanlığı kurulmalıdır. Türk halkı olarak devletlerimizden Türk Birliği Bakanlığı istiyoruz" diye konuştu.
"ATATÜRK, BİN YILDAN BERİ TÜRKLÜĞÜN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK İNSANLARDAN BİRİ"
Eski Bakan Namık Kemal Zeybek ise "Büyük Atatürk, bin yıldan beri Türklüğün gördüğü en büyük insanlardan biri. Yok olmakta olan Türkiye devletini küllerinden ortaya çıkaran adam. Kartal gibi oturdu Çankaya'da. Herkes onun ayağına geldi o hiçbir yere gitmedi. İngiltere Kralı geldi önünde diz çöktü saygılarını sundu. Öyle bir insandı" ifadesini kullandı.
Zeybek, Türkiye- AB ilişkilerine de değinerek, "Kendileri için tehlikeyi gören Batı, Türkiye'nin önünde Avrupa Birliği giriş süreci diye bir masal koydular. Türkiye'de birileri heveslendi, inandı. Yok böyle bir şey. AB'ye girmek diye bir şey yok. Vallahi, billahi, tallahi yok. Yırtındım o zamandan beri yırtınıyorum. Yok böyle bir şey. O masal ile az daha Kıbrıs'ı kaptırıyorduk. Rumların aç gözlülüğü yüzünden kurtardık. Yoksa, gitmişti Kıbrıs. Türkiye ne yazık ki arkasını döndü. O günden bugüne işler sıradanlaşmıştır. Olması gereken şey Türk Devletler Birliği'ni kurmak bu güç ile dünyanın neresinde isterse Ayda olsun evrenin neresinde bir tek Türk varsa onun derdi ile ilgilenmektir. Budur bize düşen" şeklinde konuştu.
Kurultaya, Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, film ve dizi oyuncusu Serdar Gökhan da katıldı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Sefer Özdemir'in konuşması
-Eski Bakan Namık Kemal Zeybek'in konuşması
-Kurultaya katılanların konuşmaları
-Kurultaya katılanlardan genel ve detaylar
07.07.2017 - 20.14 - Haber Kodu : 170707211
07.07.2017 - 20.18 - Haber Kodu : 170707213
07.07.2017 - 20.20 - Haber Kodu : 170707214
07.07.2017 - 20.21 - Haber Kodu : 170707215