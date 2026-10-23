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Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

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Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar Haber Videosunu İzle
Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar
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Olimpiyat şampiyonumuz Yusuf Dikeç ile kendisine olan olağanüstü benzerliğiyle dikkat çeken İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, İstanbul'da özel bir buluşmada bir araya geldi. Sosyal medyadaki renkli diyalogları gerçeğe dönüştüren ikili, dostane buluşmada hem hediyeleşti hem de dünya basınına damga vuran efsane pozu birlikte verdi.

  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız duruşuyla gündeme gelen milli atıcı Yusuf Dikeç, kendisine benzetilen İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile İstanbul'da buluştu.
  • Buluşmada Dikeç, Bolaños'a imzalı ay-yıldızlı milli takım forması hediye etti; Bolaños da anı defterini imzaladı ve Dikeç, bakanın ceketine milli rozet taktı.
  • İkili, sosyal medyada benzerlikleri üzerinden yapılan 'Örümcek Adam' caps'ini canlandırdı ve Dikeç'in olimpiyattaki eli cebindeki ikonik atış duruşunu birlikte sergiledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız ve rahat duruşuyla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç, kendisine olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile İstanbul’da buluştu. İkilinin İstanbul'da gerçekleşen tebessüm ettiren buluşması, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

İSPANOL BAKAN’DAN TÜRKÇE SÜRPRİZİ

İstanbul'daki buluşmada bir araya gelen ikili, kameraların karşısına geçerek hem Türkçe hem İspanyolca "Benziyor muyuz?" sorusunu sordu. İspanyol Bakan Bolaños'un akıcı bir şekilde Türkçe "Benziyor muyuz?" demesi sempatik görüntüler oluşturdu. Kahve eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İMZALI FORMA VE EFSANE POZ

Ziyaret kapsamında Yusuf Dikeç, İspanyol bakana imzalı ay-yıldızlı milli takım formasını hediye ederken, Bakan Bolaños da anı defterini imzaladı. Dikeç ayrıca Bakan Bolaños’un ceketine özel bir milli rozet taktı.

Görüşmenin en eğlenceli anı ise sosyal medyada ikilinin benzerliği üzerinden yapılan "Örümcek Adam (Spider-Man)" caps'inin canlandırılması oldu. İki isim birbirlerini parmaklarıyla göstererek efsane kareyi yeniden üretti. Ardından Yusuf Dikeç’in olimpiyatlara damga vuran eli cebindeki ikonik atış duruşunu yan yana gelerek birlikte sergilediler.

"BEN ONDAN DAHA YAKIŞIKLIYIM!"

İstanbul’daki renkli buluşmanın sonunda esprili bir açıklama yapan İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, "Dostum Yusuf ile buluştuk. Kendisine de söyledim, net bir şekilde ben ondan daha yakışıklıyım!" diyerek espri yaptı. İkilinin İstanbul'daki bu eğlenceli anları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.  

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarık Birol Eren:

karizma boy bost Dikeç in yerini kimse tutsmaz

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