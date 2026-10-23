Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Husilerle çatışma öngörmüyoruz

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması Meclis gündemindeyken, Türkiye'nin Husi saldırılarının sürdüğü Suudi Arabistan'a nasıl bir askeri destek vereceği sorusu gündemdeydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mekke Anlaşması kapsamında Türk askerinin üstlenebileceği göreve ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde onaylanmasının ardından, gerekli yasal süreçler ve Meclis'in vereceği yetki çerçevesinde, Suudi Arabistan’ın taleplerinin değerlendirileceğini ve sağlanabilecek desteğin kapsamının belirleneceğini söyledi.

"TÜRK ASKERİ HUSİLERLE ÇATIŞMAYACAK"

Türk askerinin Husilerle çatışmaya girmeyeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu kapsamda, Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır.” dedi.

MISIR'A ÖNEMLİ ÇAĞRI GELDİ

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır'a çok önemli bir çağrıda bulunarak, “Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız. Mısır’a teklifimiz açık: Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır.” diye konuştu.

"SAVUNMA ALANINDAKİ İLİŞKİLERİMİZİ İLERİ SEVİYEYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ"

Bedir Mutabakatı'nı da değerlendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.

Kaynak: Haberler.com