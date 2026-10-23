Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Ceyhan'da bir kişi evinin terasında asılı halde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Ceyhan'da bir kişi evinin terasında asılı halde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, İstasyon Caddesi'ndeki evinin terasında asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kişinin cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı; ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinin terasında ölü halde bulundu.

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. ikamet ettiği evin terasında asılı halde bulundu. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhsan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran uyarısı! 8 ülke aynı noktada buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran uyarısı! 8 ülke aynı noktada buluştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi! Karadeniz yine karıştı
Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

İkisi aynı kişi değil; biri Türk biri İspanyol: İkiz kadar benziyorlar
Şamil Tayyar'dan 'fon' çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirledi

Fon skandalıyla ilgili "darbe girişimi" yorumlarına sert çıktı
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, 'Görüşelim' diye davet etmedim

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili çarpıcı açıklama

İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
Rusya ve Ukrayna arasında kısmi ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor

Açıklama Beyaz Saray'dan: Beklenen ateşkes 29 Ekim'de

Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok

İşte bu hiç iyi olmadı! Alınan puanın sevinci kursakta kaldı