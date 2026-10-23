Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

American Express küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

American Express, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltacağını duyurdu. CEO Stephen Squeri, yeniden yapılandırma kapsamında üçüncü çeyrekte 336 milyon dolar gider kaydedildiğini ve planın organizasyon yapısını sadeleştirmeyi amaçladığını belirtti.

American Express, artan maliyetlerini kontrol altında tutmak ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltacağını duyurdu.

American Express, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 18,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

American Express'in net karı da üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 28 artışla 3,7 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 4,14 dolardan bu yılın aynı döneminde 5,42 dolara yükseldi.

American Express Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Squeri, finansal sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen telekonferansta, şirketin performansını ve yeniden yapılandırma planını değerlendirdi.

Şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltmayı planladıklarını belirten Squeri, "İyi bir ivme yakaladık ancak inovasyonu hızlandırmak ve gelecek birkaç yılda başarılı olmak için daha çevik ve verimli bir organizasyon haline gelmemiz gerekiyordu." dedi.

Squeri, yeniden yapılandırma kapsamında üçüncü çeyrekte 336 milyon dolarlık gider kaydedildiğini ve planın şirketin organizasyon yapısını sadeleştirmeyi ve karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Herkes bunu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı

Yokuştan böyle geldi! Kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntüler!
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu