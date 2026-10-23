Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’da okullardaki başörtüsü düzenlemesi nedeniyle iki ülke arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov’u kabul etti.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE AĞIRLADI

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen kritik görüşmede ikilinin verdiği samimi görüntüler dikkat çekti. Görüşmenin, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde yaşanan gerginliği yumuşatmak ve iki ülke arasındaki güçlü bağların sürdüğünü göstermek amacıyla gerçekleştiği belirtiliyor.

"TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİ, BAĞIMSIZ DEVLETLERİMİZİN EGEMENLİĞİNE DAYANMAKTADIR"

Öte yandan Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Azerbaycan ile ilgili şunları söyledi: "Diğer taraftan, Türkiye’yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren, Türkiye’siz bir Türk dünyası hesabını hayata geçirmeye çalışan yaklaşımları da dikkatle izliyoruz. Türk devletleri arasındaki ilişkiler, dışarıdan kurgulanacak siyasi projelere, jeopolitik hesaplara ve ayrıştırıcı tasarımlara indirgenemeyecek kadar derin bir tarihi zemine sahiptir. Türk dünyasının geleceği; bağımsız devletlerimizin egemenliğine, karşılıklı saygıya, eşit ortaklığa, güvene ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır.

Önümüzdeki hafta Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, işte bu tarihi sorumluluğun ve ortak gelecek iradesinin önemli bir tezahürü olacaktır.

Türk dünyasının gücünü karşılıklı güven ve dayanışma içerisinde bulması gerektiği açıktır. Bu birlikten rahatsızlık duyanların beklentileri, kardeş devletlerimizin ortak iradesi karşısında karşılık bulamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i Ankara’daki zirveye davet etmesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin taşıdığı tarihi ve stratejik değerin muhafazası bakımından ayrıca önemlidir.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ BAĞLAR, GEÇİCİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÖTESİNDEDİR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar, günlük siyasi gelişmelerin ve geçici anlaşmazlıkların ötesinde ortak tarih, dil, kültür, karşılıklı güven ve milletimizin gönül birliği üzerinde yükselmektedir. Devletler arasında farklı değerlendirmeler ve çözüm bekleyen meseleler elbette ki ortaya çıkabilir. Asıl önemli olan, bu meseleleri kardeşlik hukukunu zedelemeden, karşılıklı anlayış ve doğrudan diyalog yoluyla çözüme kavuşturacak iradeyi gösterebilmektir. Türkiye ile Azerbaycan’ın birbirine duyduğu güvenin korunması; iki devlet arasındaki dayanışmanın sürdürülmesi ve Türk dünyasının müşterek geleceğinin güvence altına alınması bakımından vazgeçilmezdir."

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Kaynak: Haberler.com