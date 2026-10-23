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Adana Seyhan'da iddiaya göre bir adam zorla bagaja bindirilip kaçırıldı

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Adana Seyhan'da iddiaya göre bir adam zorla bagaja bindirilip kaçırıldı Haber Videosunu İzle
Adana Seyhan'da iddiaya göre bir adam zorla bagaja bindirilip kaçırıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Adana'da bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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