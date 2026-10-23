Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi! Değişimi şaşırttı

Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan sinema filmi için hazırlıklar sürerken başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun geçirdiği fiziksel değişim dikkat çekti. Ünlü sanatçıyı canlandırmak için yaklaşık 20 kilo veren oyuncu, ilk tanıtımda gitarıyla kamera karşısına geçti.

KAZIM KOYUNCU İÇİN 20 KİLO VERDİ

Karadeniz müziğini rock ile buluşturarak kendine özgü bir tarz yaratan ve "Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan Kazım Koyuncu'nun yaşamı beyazperdeye taşınıyor. 2005 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı, son olarak "Şakirpaşa Ailesi" dizisinde rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Genç oyuncu, Koyuncu'ya hayat vermek için kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti. Rolüne fiziksel olarak da hazırlanmak isteyen Üzümoğlu'nun yaklaşık 20 kilo verdiği belirtildi. Filmden yayınlanan ilk tanıtımda oyuncunun değişimi gözler önüne serildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun filmdeki hali

İLK TANITIMDA "GELAVERA DERESİ" SÜRPRİZİ

Yayınlanan tanıtımda Cem Yiğit Üzümoğlu, yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde gitarıyla otururken görülüyor. Oyuncu, Kazım Koyuncu'nun sevilen eserlerinden "Gelavera Deresi" şarkısının giriş melodisini çalıyor. Koyuncu'nun gitarıyla özdeşleşen görüntüsünü yeniden canlandıran Üzümoğlu, sanatçının yaşamını konu alan filmden ilk sahnelerden biriyle izleyici karşısına çıktı.

Kaynak: Haberler.com