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Trump'ın özel temsilcisi Barrack, İran'a hafta sonu saldırı sorusuna 'Kesinlikle' dedi

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Trump'ın özel temsilcisi Barrack, İran'a hafta sonu saldırı sorusuna 'Kesinlikle' dedi
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ABD Başkanı Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İran'a hafta sonu yeni bir saldırı olup olmayacağı sorusuna 'Kesinlikle' yanıtını verdi. Trump, Barrack'ın açıklamalarına ilişkin 'Eğer durum buysa, benim bundan haberim yok' dedi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın "Hafta sonu İran'a yeni bir saldırı olabilir mi" sorusuna, "Kesinlikle" cevabını verdi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın programına katıldı. Barrack ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği sinyalini verdi. Nawfal'ın "Hafta sonu İran'a yeni bir saldırı olabilir mi" sorusuna cevap veren Tom Barrack, "Kesinlikle" ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunan Barrack, "Başkan bu konuda çok net. Bir anlaşmaya açık, görüşmelere hazır ve ulaşılabilir durumda. Aylardır, aylardır ve aylardır müzakere masasında bulunuyoruz. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği ve tüm bunlar, tamamlanması gereken bölümün ayrıntıları ve noktalama işaretleri niteliğinde" dedi. Trump'ın Temsilcisi Barrack, Washington'ın "dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, askeri saldırıların sona ermesi ve müttefikimiz İsrail'e ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması konusunda bir pazarlık yürüttüğünü" söyledi.

"Anlaşmaya varamazsak bunun bir sonucu olacaktır"

ABD'nin diplomatik bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirten Barrack, "Ancak anlaşmaya varamazsak ve dünyayı, müttefiklerimizi ve Körfez ülkelerini tehdit etmeyi sürdürürseniz bunun bir sonucu olacaktır. Bu sonucun rejim değişikliği olmayacak. ABD Başkanı, rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Onun istediği, rehinelerin olmadığı, tehditlerin bulunmadığı ve dünyanın sakinleşebileceği bir denge oluşturmak ve mevcut durumu güvence altına almak. Rejim değişikliğiyle ilgili sorun her zaman şudur: Ertesi gün ne olacak?" diye konuştu.

"Benim bundan haberim yok"

ABD Başkanı Donald Trump Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin gazetecilere konuştu. Trump, "O benim Türkiye büyükelçim. Sanırım oldukça güçlü bir adam. Eğer durum buysa, benim bundan haberim yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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