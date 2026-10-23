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7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

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7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
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Adana merkezli 7 ilde, sahte trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketini milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik soruşturmada 58 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, 2022-2026 yılları arasında 76 trafik kazasının kurgulandığını belirledi. Toplam 94 şüpheli hakkında adli işlem yapılan soruşturmada, 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şüphelilerden birinin 2025 yılında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

  • Adana merkezli soruşturmada, 17 sigorta şirketini hedef alan şebekenin 2022-2026 yılları arasında 76 trafik kazasını gerçekte yaşanmış gibi göstererek milyonlarca lira haksız tazminat aldığı tespit edildi.
  • Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı; adli işlem yapılan şüpheli sayısı 94'e ulaştı.
  • Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 76 şüpheliden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, firari 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

76 kazayı gerçekte yaşanmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adana merkezli operasyonlarda 58 şüpheli cezaevine gönderildi.

17 SİGORTA ŞİRKETİNİ HEDEF ALDILAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Polisin 2022-2026 yılları arasındaki trafik kazalarını incelemesiyle, sigorta şirketlerinden haksız tazminat almak amacıyla oluşturulan sistem ortaya çıkarıldı. Ekipler, 17 farklı sigorta şirketini hedef alan şüphelilerin toplam 76 trafik kazası kurguladığını tespit etti. Gerçekleşmiş gibi gösterilen kazalar üzerinden sigorta şirketlerinden milyonlarca lira tutarında haksız ödeme alındığı belirlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu tespit edildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya yeni isimler de eklendi. Böylece hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 94'e yükseldi.

58 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 76'sı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikte yapılan sorgulamaların ardından 58 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan kişiler cezaevine gönderildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Operasyonun ardından soruşturma dosyasına yeni bilgiler eklendi. Şüphelilerin ifadeleri ve yürütülen incelemeler doğrultusunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka kişiler de tespit edildi. Firari durumdaki 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Polis ekiplerinin bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de kimlik incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Şüpheli ifadeleri ve yapılan araştırmalar sonucunda, sahte trafik kazalarıyla bağlantılı olduğu sonradan belirlenen bir kişinin 2025 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Niyazi SAVAŞ:

Nasıl bir toplum olduk. Hergün yeni cinayet ya da hırsızlık haberi .

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