Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamada işletme sahibine gözaltı kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde metan gazı birikmesiyle meydana gelen maden patlamasında 3 işçi öldü, 5 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturmada işletme sahibi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi; yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağı patlamasına ilişkin işletme sahibi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta, metan gazı birikmesi sonucu patlama yaşandı. Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ocaktaki 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği, 5'inin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti oluşturulurken, işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu

Günlerdir aranıyordu, derede bulundu
Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var

Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
Dünyaca ünlü pilot Lewis Hamilton'dan Filistin'e bir kez daha destek

Filistin için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
Girne'deki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat 'Gemi batacak' demiş

Ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat kendi arasında bunları konuşmuş
Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı

Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı
Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi! Değişimi şaşırttı

Ünlü oyuncu, Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi