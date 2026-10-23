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Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten

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Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dünyaca ünlü lüks moda markası Louis Vuitton ile yaptığı reklam iş birliğinden 4,5 milyon euro kazandığı öne sürüldü.

  • Arda Güler'in Louis Vuitton ürünlerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği reklam çekimlerinden 4,5 milyon euro kazandığı iddia edildi.
  • Reklam anlaşmasından elde edilen gelir ve çekimlerin süresine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Güler'in piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 100 milyon euroya ulaştı.

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, dünyaca ünlü bir moda markasıyla gerçekleştirdiği öne sürülen reklam anlaşmasıyla dikkat çekti. Genç futbolcunun Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un ürünlerini tanıttığı çekimlerden milyonlarca euro kazandığı iddia edildi.

BİRKAÇ SAATLİK ÇEKİMDEN 4,5 MİLYON EURO İDDİASI

Onedio Spor'un Türk basınına yansıyan iddialara dayandırdığı habere göre Arda Güler, Louis Vuitton'un ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. 21 yaşındaki futbolcunun birkaç saat sürdüğü belirtilen reklam çekimleri karşılığında 4,5 milyon euro kazandığı ileri sürüldü.

İddia edilen rakamın, genç yıldızın Real Madrid'deki yıllık kazancıyla kıyaslanması dikkat çekti. Ancak Güler'in reklam anlaşmasından elde ettiği gelir ve söz konusu çekimlerin süresi hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

REAL MADRID'DE PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde forma giydiği dönemde sergilediği performansla da adından söz ettiriyor.

Aktarılan sezon istatistiklerine göre 10 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydeden milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında oyuna sonradan girerek iki golün hazırlayıcısı oldu. Güler'in Sevilla karşısında ceza sahası dışından attığı gol de performansına ilişkin öne çıkan anlar arasında yer aldı.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euroya kadar ulaşabilen bonus maddeleri de yer alıyordu. Genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değerinin 100 milyon euroya ulaştığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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