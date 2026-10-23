Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten

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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, dünyaca ünlü bir moda markasıyla gerçekleştirdiği öne sürülen reklam anlaşmasıyla dikkat çekti. Genç futbolcunun Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un ürünlerini tanıttığı çekimlerden milyonlarca euro kazandığı iddia edildi.

BİRKAÇ SAATLİK ÇEKİMDEN 4,5 MİLYON EURO İDDİASI

Onedio Spor'un Türk basınına yansıyan iddialara dayandırdığı habere göre Arda Güler, Louis Vuitton'un ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. 21 yaşındaki futbolcunun birkaç saat sürdüğü belirtilen reklam çekimleri karşılığında 4,5 milyon euro kazandığı ileri sürüldü.