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Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare

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Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare
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Ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününde yıllar öncesine ait çocukluk fotoğrafını yayınladı. Küçük yaşlarda çekilen karesiyle geçmişe dönen sanatçı, yıllar içinde yaşadığı değişime rağmen içindeki küçük kızın hala aynı hayalleri taşıdığını anlattı. Hadise'nin yeni yaşına girerken kaleme aldığı duygusal mesaj da dikkat çekti.

  • Hadise, doğum gününü çocukluk fotoğrafıyla kutladı ve fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
  • Fotoğrafta küçük Hadise'nin lacivert bir kıyafetle yiyeceklerle dolu bir masanın başında oturduğu görülüyor.
  • Hadise, paylaşımında içindeki küçük kızın heyecanını ve hayallerini kaybetmediğini belirtti.

Küçük Hadise'yi yıllar sonra yeniden ortaya çıkaran isim, ünlü şarkıcının kendisi oldu. Doğum gününü çocukluk fotoğrafıyla kutlayan Hadise, geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu içten sözlerle anlattı.

HADİSE'NİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sahne performansları, şarkıları ve kendine özgü tarzıyla tanınan Hadise, bu kez hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Yeni yaşını kutlayan ünlü sanatçı, çocukluk döneminden kalma bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafta küçük Hadise'nin üzerinde lacivert bir kıyafetle, yiyeceklerle dolu bir masanın başında oturduğu görülüyor. Önündeki pastanın yanı sıra masadaki diğer yiyecekler de eski aile fotoğraflarını hatırlatan karede dikkat çekiyor. Sanatçının bugünkü görünümünden oldukça farklı olduğu çocukluk fotoğrafı, doğum günü mesajının da merkezinde yer aldı.

"KÜÇÜK HADİSE'DEN BUGÜNKÜ HADİSE'YE"

Hadise, çocukluk fotoğrafının yanına yazdığı mesajda yıllar içinde yaşadığı değişime değindi. Ünlü şarkıcı, geçmişiyle bugünü karşılaştırırken içindeki küçük kızın heyecanını ve hayallerini kaybetmediğini vurguladı. Hadise'nin mesajı şöyle: "How it started, how it's going... Küçük Hadise'den bugünkü Hadise'ye… Yıllar geçiyor, çok şey değişiyor ama içimdeki o küçük kız hala aynı heyecanla, aynı hayallerle burada. İyi ki varsınız, iyi ki bu kadar güzel insan biriktirmişim. Her birinizin sevgisi benim için çok kıymetli. Yeni yaşıma kalbim dolu dolu giriyorum."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHeisenberg:

hayatımda bunun kadar itici birini görmedim

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