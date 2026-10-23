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Kayseri'de motosiklet otomobille çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

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Kayseri'de motosiklet otomobille çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Rıfat İlkaya (17) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat İlkaya (17) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Erciyes 2 Caddesi ile Oğuz Geçidi kesişiminde meydana geldi. T.H. yönetimindeki 38 VP 182 plakalı otomobil ile Rıfat İlkaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat İlkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü T.H. ilk müdahale sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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