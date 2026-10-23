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Boluspor 12. maçında da kazanamadı

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Boluspor 12. maçında da kazanamadı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Van Spor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı Boluspor, bu sezon henüz galibiyet alamadı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Van Spor FK, 3-0 kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Hikmet Çiftçi, 70. dakikada İlkan Sever ve 90. dakikada Oliveira kaydetti.

BOLUSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Bu sonuçla birlikte alt sıralarda yer alan Van Spor FK, puanını 10'a yükselterek derin nefes aldı. Ligde kötü gidişatını sürdüren ve henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor ise 1 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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