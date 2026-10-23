Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir restoranda sahne alan ünlü şarkıcı Hakkı Bulut sahnede şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Restorana gelen sağlık ekipleri Bulut'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Hakkı Bulut'un masalarda yemek yiyen insanların arasından sedyeyle götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

  • 79 yaşındaki arabesk sanatçısı Hakkı Bulut, İstanbul'da bir restoranda sahnede şarkı söylediği sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
  • Bulut'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sedyeyle restorandan çıkarılan sanatçının hastanede tedavisine başlandı; sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.
  • 3 Şubat 1945 Tunceli doğumlu Hakkı Bulut, 60'tan fazla albüm ve 1000'in üzerinde beste yapan arabesk müziğin önemli temsilcilerindendir.

İstanbul bir restoranda sahne alan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, şarkı söylediği sırada aniden fenalaştı.

MASALARIN ARASINDAN SEDYEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Masaların arasında yemek yiyen konukların şaşkın bakışları altında mekandakilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 79 yaşındaki sanatçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sedyeyle restorandan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut'un tedavisine hemen başlandı. Usta sanatçının genel sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan, Türk arabesk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Adana Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl boyunca öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan sanatçı, müziğe olan tutkusunun peşinden giderek 1960'ların sonunda profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Sanat hayatına attığı ilk adımlardan itibaren kendi eserlerini yazıp besteleyen Bulut, samimi ve halktan anlatımıyla "Hakkı Baba" unvanıyla anılmaya başlanmıştır.

Kariyeri boyunca 60'tan fazla albüme, onlarca 45'liğe ve 1000'in üzerinde besteye imza atan sanatçı; başta "İkimiz Bir Fidanız", "Ben Tövbemi Geri Aldım", "Son Mektup" ve "Kul Hatasız Olmaz" gibi unutulmaz eserleriyle Türk müzik tarihine damgasını vurmuştur. Besteleri yüzlerce farklı sanatçı tarafından seslendirilen ve dönemin popüler sinema filmlerinde de rol alan Hakkı Bulut, arabesk müziğin özgün tarzını koruyarak uzun soluklu ve aktif üretimini günümüzde de sürdürmektedir.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Fransa'da yeni gösteriler öncesi alarm: 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek

Ülke yeni gösteriler öncesi teyakkuza geçti: Önlemler OHAL'i aratmaz

Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı

Yasak aşkta beklenmedik son! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbehzatbecerekli:

Allah şifa versin mübarek sende otur artık evinde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sumud Filosu davasında Netanyahu dahil 35 sanığın yargılanmasına başlandı

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Antrenmanda fenalaştı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Fransa'da protestolar futbolu vurdu! Dev maçın tarihi değişti

Bu görüntülerden futbol da nasibini aldı
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu

Jandarmayı harekete geçiren ihbar! Sulama kanalında bulundu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var
Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi! Değişimi şaşırttı

Ünlü oyuncu, Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi