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Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

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Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti. Kocaelispor, 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.  Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.

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Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Berkan Kutlu, 42. dakikada Makana Baku kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 52. dakikada Ruan Duarte'den geldi.

2 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Kocaelispor, puanını 15'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise bu skorun ardından 12 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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