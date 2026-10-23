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İstanbul Cevizlibağ'da kamyonun iki lastiği peş peşe yerinden çıktı

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İstanbul'da D-100 kara yolunun Cevizlibağ kesiminde seyreden kamyonun iki lastiği peş peşe yerinden çıktı. Lastik yolda bir süre kendi kendine hareket etti, sürücü sol şeride geçerek aracı durdurmak zorunda kaldı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da, seyir halindeki kamyonun iki lastiğinin peş peşe yerinden çıkması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolunda, Cevizlibağ'da seyreden 34 BTF 29 plakalı kamyonun lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Çıkan lastik, yolda bir süre kendi kendine hareket etti. Böyle ilerleyen kamyonun sol arka lastiği de yerinden çıktı???????.

Kamyonun sürücüsü sol şeride geçerek, aracını durdurmak zorunda kaldı.

Bu anlar, yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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