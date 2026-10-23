24 saat sonra siliniyor! Hande Erçel'in reklam için istediği para olay

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez yeni bir dizi projesiyle değil, Instagram hesabından elde ettiği öne sürülen reklam geliriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun 24 saat yayında kalan tek bir reklam hikayesi için 700 bin TL'ye kadar ücret aldığı iddia edildi.

24 SAATLİK REKLAM İÇİN 700 BİN TL İDDİASI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleriyle de tanınan Hande Erçel'in reklam kazancı, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında ele alındı. Programda, milyonlarca takipçisi bulunan oyuncunun Instagram hesabında yayınladığı reklam içerikli hikayeler için aldığı öne sürülen ücret açıklandı. Erçel'in yalnızca bir gün yayında kalan reklam hikayesi başına 500 bin ila 700 bin TL arasında kazanç sağladığı iddia edildi. Söz konusu rakamın, oyuncunun markalarla yaptığı reklam anlaşmalarına ilişkin bir iddia olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com