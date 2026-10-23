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Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba'nın Türkiye ziyareti 24 Ekim 2026'da yapılacak

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Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba'nın Türkiye ziyareti 24 Ekim 2026'da yapılacak
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret, Bakanlığın yazılı açıklamasıyla duyuruldu.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba, 24 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Kaynak: ANKA
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