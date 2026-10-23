Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba'nın Türkiye ziyareti 24 Ekim 2026'da yapılacak

Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba'nın Türkiye ziyareti 24 Ekim 2026'da yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret, Bakanlığın yazılı açıklamasıyla duyuruldu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba, 24 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
Kaynak: ANKA