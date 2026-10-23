Gökyüzünü kaplayan istila! 64 kilometrelik çekirge sürüsü dehşeti

Gökyüzünü kaplayan milyarlarca çöl çekirgesi, BBC'nin Planet Earth belgeselinde çarpıcı görüntüler oluşturdu. Moritanya'da kaydedilen görüntülerde, genişliği 64 kilometreyi bulabilen çekirge sürülerinin doğa ve tarım üzerindeki yıkıcı etkisi anlatıldı.

MİLYARLARCA ÇEKİRGE BİR ARAYA GELİYOR

BBC'nin doğa belgeseli Planet Earth, çöl çekirgelerinin uygun koşullar altında nasıl devasa sürülere dönüştüğünü ortaya koydu. David Attenborough'un anlatımıyla hazırlanan bölümde, Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan çöl bölgelerinde yaşayan çekirgelerin çoğalma ve göç süreçlerine yer verildi. Normal koşullarda geniş alanlara dağılmış halde bulunan çöl çekirgeleri, çevresel şartların uygun hale gelmesiyle kalabalık gruplar oluşturabiliyor. Birbirine katılan sürüler, milyarlarca çekirgeden oluşan dev istilalara dönüşebiliyor. Belgeselde bu sürülerin genişliğinin yaklaşık 64 kilometreye ulaşabildiği belirtiliyor.

YİYECEK ARAYIŞI DEV SÜRÜLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Çöl çekirgelerinin yaşam döngüsünde yağışlar ve bitki örtüsünün gelişmesi önemli rol oynuyor. Uygun nem ve sıcaklık koşullarında yumurtalardan çıkan genç çekirgeler, hızla beslenmeye ve gelişmeye başlıyor. Henüz kanatları tam gelişmemiş genç çekirgeler, "Hopper" adıyla biliniyor. Bu dönemde çekirgeler, yeni filizlenen bitkilerin bulunduğu alanlara yönelerek kalabalık gruplar halinde ilerliyor. Bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde beslenen çekirgeler, büyümelerini tamamladıklarında uçabilen yetişkinlere dönüşüyor.

64 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE İSTİLA

Çöl çekirgeleri için bir bölgede yiyeceğin azalması, yeni bir göçün başlangıcı anlamına geliyor. Belgeselde aktarıldığına göre yetişkin çekirgelerin salgıladığı kimyasal sinyaller, sürü içindeki hareketliliğin artmasında rol oynuyor. Bir bölgeden ayrılan sürüler, yeni beslenme alanlarına ulaşmak için uzun mesafeler kat ediyor. Yol boyunca başka çekirge topluluklarıyla birleşen sürüler, giderek büyüyor. David Attenborough, bazı sürülerin milyarlarca çekirgeden oluşabildiğini ve yaklaşık 64 kilometrelik genişliğe ulaşabildiğini anlatıyor. Bu ölçekteki bir çekirge istilası, yalnızca doğal yaşamı değil, tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebiliyor.

TARIM ARAZİLERİNİ KISA SÜREDE YOK EDEBİLİYORLAR

Dev çekirge sürülerinin en büyük tehlikesi, geçtikleri bölgelerdeki bitkileri ve ekili ürünleri tüketmeleri. Kalabalık sürüler, geniş tarım arazilerinde ciddi ürün kayıplarına neden olabiliyor. Bu durum, özellikle geçimini tarımdan sağlayan topluluklar için büyük bir ekonomik risk oluşturuyor. 2003-2005 yılları arasında Batı ve Kuzey Afrika'da yaşanan çekirge istilası, bu tehlikenin geçmişteki önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com