Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu

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Silifke’de sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 37 yaşındaki Osman Yüksel’e ait olduğu belirlendi.

KANALDA CESET GÖRENLER İHBAR ETTİ

Kabasakallı Mahallesi’nden geçen sulama kanalında erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Osman Yüksel’e ait olduğu tespit edildi. Yüksel’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı