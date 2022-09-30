Ankara Üniversitesi Haberleri - Ankara Üniversitesi Haber - Haberler

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Ankara Üniversitesi Haberleri

Ankara Üniversitesi haber, Ankara Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tokat haberleri | Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret

Tokat haberleri | Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret

Ankara Üniversitesi - 8 Dakika Önce
Son dakika haber! Muğla Vali Yardımcısı Yıldız hayatını kaybetti

Son dakika haber! Muğla Vali Yardımcısı Yıldız hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi - Dün 19:36
Çorum gündem haberi... Ankara Üniversitesi senato toplantısı Çorum'da yapıldı

Çorum gündem haberi... Ankara Üniversitesi senato toplantısı Çorum'da yapıldı

Ankara Üniversitesi - Dün 19:23
İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı kaç yaşında, nereli? İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi!

İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı kaç yaşında, nereli? İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 28.09.2022
İlber Ortaylı evli mi? İlber Orta çocuğu var mı?

İlber Ortaylı evli mi? İlber Orta çocuğu var mı?

Ankara Üniversitesi - 28.09.2022
Aynı proje ikinci kez destek kazandı

Aynı proje ikinci kez destek kazandı

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı!

Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı!

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Mahkemeden Büyük Şok! Eğer Karara Uymazsa...

Mahkemeden Büyük Şok! Eğer Karara Uymazsa...

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edildi? Tanju Özcan ihraç mı edildi? Tanju Özcan olayında son durum ne?

Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edildi? Tanju Özcan ihraç mı edildi? Tanju Özcan olayında son durum ne?

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Gıda Mühendisi Bülent Şık: 'Üniversitelerde Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Hizmet Kamulaştırılmalı'

Gıda Mühendisi Bülent Şık: "Üniversitelerde Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Hizmet Kamulaştırılmalı"

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, nereli? Murat Karayalçın hayatı ve biyografisi!

Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, nereli? Murat Karayalçın hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 27.09.2022
Şükrü Elçin kimdir? Şükrü Elçin kaç yaşındaydı, nereli? Şükrü Elçin hayatı ve biyografisi!

Şükrü Elçin kimdir? Şükrü Elçin kaç yaşındaydı, nereli? Şükrü Elçin hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 26.09.2022
Ankara haberi | İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek

Ankara haberi | İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek

Ankara Üniversitesi - 24.09.2022
Reha Muhtar'ın Kızı Mina'dan Kan Donduran İfadeler!

Reha Muhtar'ın Kızı Mina'dan Kan Donduran İfadeler!

Ankara Üniversitesi - 23.09.2022
Bakan Soylu: '(Özer ve Göktaş'ın iadesi) Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz'

Bakan Soylu: "(Özer ve Göktaş'ın iadesi) Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz"

Ankara Üniversitesi - 22.09.2022
Sağlık Emekçileri: 'Üniversite Hastanelerinde Çalışan Emekçiler Şimdi de Yönetmelikler Kapsamına Mağdur Edilmektedir'

Sağlık Emekçileri: "Üniversite Hastanelerinde Çalışan Emekçiler Şimdi de Yönetmelikler Kapsamına Mağdur Edilmektedir"

Ankara Üniversitesi - 22.09.2022
Ankara haberi... Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek

Ankara haberi... Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek

Ankara Üniversitesi - 22.09.2022
Şiddet İddiasına Yanıt! Deniz Uğur Anında İfşa Etti

Şiddet İddiasına Yanıt! Deniz Uğur Anında İfşa Etti

Ankara Üniversitesi - 21.09.2022
Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Leyla Türk (Ebru Özkan Saban) kimdir? Leyla Türk karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Leyla Türk (Ebru Özkan Saban) kimdir? Leyla Türk karakterini kim canlandırıyor?

Ankara Üniversitesi - 21.09.2022
Ankara gündem haberleri | Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı

Ankara gündem haberleri | Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı

Ankara Üniversitesi - 20.09.2022
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Ankara Üniversitesi - 20.09.2022
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Ankara Üniversitesi - 20.09.2022
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Dilara Korkmaz ablası kim? Dilara Korkmaz Instagram hesabı!

Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Dilara Korkmaz ablası kim? Dilara Korkmaz Instagram hesabı!

Ankara Üniversitesi - 20.09.2022
Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan kaç yaşında, nereli? Hazal Türesan Instagram hesabı!

Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan kaç yaşında, nereli? Hazal Türesan Instagram hesabı!

Ankara Üniversitesi - 19.09.2022
Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Ankara Üniversitesi - 18.09.2022
Reha Muhtar Hakkında Şok İddia! Eski Eşi Açıkladı

Reha Muhtar Hakkında Şok İddia! Eski Eşi Açıkladı

Ankara Üniversitesi - 17.09.2022
Son dakika haberi | DİTİB Almanya'da hastanelerdeki hastalara manevi destek hizmeti verecek

Son dakika haberi | DİTİB Almanya'da hastanelerdeki hastalara manevi destek hizmeti verecek

Ankara Üniversitesi - 16.09.2022
Son dakika haberleri | Yaralı kartala üniversite sahip çıktı

Son dakika haberleri | Yaralı kartala üniversite sahip çıktı

Ankara Üniversitesi - 16.09.2022
Aydın gündem haberleri... Ankara Üniversitesinin yaz çalıştayı Didim'de başladı

Aydın gündem haberleri... Ankara Üniversitesinin yaz çalıştayı Didim'de başladı

Ankara Üniversitesi - 16.09.2022
Miss Turkey geçen sene kim kazandı? Miss Turkey 2021 güzeli kim?

Miss Turkey geçen sene kim kazandı? Miss Turkey 2021 güzeli kim?

Ankara Üniversitesi - 15.09.2022
Tedavi altına alınan 'kara akbaba' doğaya salındı

Tedavi altına alınan 'kara akbaba' doğaya salındı

Ankara Üniversitesi - 15.09.2022
Antalya gündem haberleri | 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tanıtımı Yapıldı. Muhittin Böcek: 'O Kara Bulutların Sanatın Işığıyla Dağılacağına İnandık'

Antalya gündem haberleri | 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tanıtımı Yapıldı. Muhittin Böcek: "O Kara Bulutların Sanatın Işığıyla Dağılacağına İnandık"

Ankara Üniversitesi - 15.09.2022
Tarım ilaçlarından zehirlenen kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı

Tarım ilaçlarından zehirlenen kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı

Ankara Üniversitesi - 15.09.2022
Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir biyografisi!

Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 14.09.2022
Ankara haber | Ankara'nın dört bir yanındaki kazılarla tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara haber | Ankara'nın dört bir yanındaki kazılarla tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara Üniversitesi - 12.09.2022
Koç Üniversitesi URAP Türkiye sıralamasında zirveyi gördü

Koç Üniversitesi URAP Türkiye sıralamasında zirveyi gördü

Ankara Üniversitesi - 12.09.2022
Kanlı 12 Eylül darbesinin şahitleri yaşadıklarını İHA'ya anlattı

Kanlı 12 Eylül darbesinin şahitleri yaşadıklarını İHA'ya anlattı

Ankara Üniversitesi - 12.09.2022
Türkiye'nin en ürkütücü hastalığı yeni bir arkadaşıyla geri döndü! Kan damarlarını tıkayarak mezara yolluyor

Türkiye'nin en ürkütücü hastalığı yeni bir arkadaşıyla geri döndü! Kan damarlarını tıkayarak mezara yolluyor

Ankara Üniversitesi - 11.09.2022
Ankara yerel haberleri... Mamak Cezaevi'ndeki askeri garnizon içerisinde özel olarak işkence odaları kuruldu

Ankara yerel haberleri... Mamak Cezaevi'ndeki askeri garnizon içerisinde özel olarak işkence odaları kuruldu

Ankara Üniversitesi - 11.09.2022
Remzi Çayır, 12 Eylül Darbesinde Yaşadıklarını Anlattı: 'Devrimcisi ve Ülkücüsüyle Tek Bir Slogan Vardı Aslında: 'Türkiye Bağımsız Olmalı.' Bu...

Remzi Çayır, 12 Eylül Darbesinde Yaşadıklarını Anlattı: "Devrimcisi ve Ülkücüsüyle Tek Bir Slogan Vardı Aslında: 'Türkiye Bağımsız Olmalı.' Bu...

Ankara Üniversitesi - 11.09.2022
Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 11.09.2022
Karaman haberi: Karaman Canhasan Höyükleri'nde 50 yıl aranın ardından tekrar kazı çalışmaları başladı

Karaman haberi: Karaman Canhasan Höyükleri'nde 50 yıl aranın ardından tekrar kazı çalışmaları başladı

Ankara Üniversitesi - 09.09.2022
Karaman haberi... Karaman'da tarihe ışık tutacak kazı çalışması 50 yıl sonra yeniden başladı

Karaman haberi... Karaman'da tarihe ışık tutacak kazı çalışması 50 yıl sonra yeniden başladı

Ankara Üniversitesi - 09.09.2022
Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir sevgilisi kim?

Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir sevgilisi kim?

Ankara Üniversitesi - 08.09.2022
Balıkesir haberleri... Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı

Balıkesir haberleri... Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı

Ankara Üniversitesi - 08.09.2022
HDP'li Gergerlioğlu'ndan, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın yakalanmasına ilişkin açıklama

HDP'li Gergerlioğlu'ndan, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın yakalanmasına ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi - 08.09.2022
Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu biyografisi!

Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 08.09.2022
Ahmet Necdet Sezer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ahmet Necdet Sezer hayatı nedir?

Ahmet Necdet Sezer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ahmet Necdet Sezer hayatı nedir?

Ankara Üniversitesi - 08.09.2022
Tezcan Karakuş kimdir? Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan kimdir?

Tezcan Karakuş kimdir? Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan kimdir?

Ankara Üniversitesi - 08.09.2022
İzmir haber... Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı görevine başladı

İzmir haber... Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı görevine başladı

Ankara Üniversitesi - 07.09.2022
Türkiye'de insanları enfekte edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri görüldü

Türkiye'de insanları enfekte edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri görüldü

Ankara Üniversitesi - 07.09.2022
Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi!

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi!

Ankara Üniversitesi - 07.09.2022
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ek gözaltı süresi

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'a ek gözaltı süresi

Ankara Üniversitesi - 06.09.2022
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: 'Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı'

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı"

Ankara Üniversitesi - 06.09.2022
Cinsel saldırı hükümlüsü profesör veterinerlikten men edildi, diplomasına el koyuldu

Cinsel saldırı hükümlüsü profesör veterinerlikten men edildi, diplomasına el koyuldu

Ankara Üniversitesi - 06.09.2022
TSB Genel Sekreter Yardımcılığı'na Balkır Demirkan atandı

TSB Genel Sekreter Yardımcılığı'na Balkır Demirkan atandı

Ankara Üniversitesi - 06.09.2022
İzmir haberleri! Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir'de düzenlendi

İzmir haberleri! Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir'de düzenlendi

Ankara Üniversitesi - 06.09.2022
Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi!

Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi - Dün 21:24
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