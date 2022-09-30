Ankara Üniversitesi Haberleri - Ankara Üniversitesi Haber - Haberler

Ankara Üniversitesi Haberleri
Ankara Üniversitesi haber, Ankara Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Tokat haberleri | Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret
Çorum gündem haberi... Ankara Üniversitesi senato toplantısı Çorum'da yapıldı
İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı kaç yaşında, nereli? İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi!
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı!
Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edildi? Tanju Özcan ihraç mı edildi? Tanju Özcan olayında son durum ne?
Gıda Mühendisi Bülent Şık: "Üniversitelerde Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Hizmet Kamulaştırılmalı"
Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, nereli? Murat Karayalçın hayatı ve biyografisi!
Şükrü Elçin kimdir? Şükrü Elçin kaç yaşındaydı, nereli? Şükrü Elçin hayatı ve biyografisi!
Ankara haberi | İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek
Bakan Soylu: "(Özer ve Göktaş'ın iadesi) Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz"
Sağlık Emekçileri: "Üniversite Hastanelerinde Çalışan Emekçiler Şimdi de Yönetmelikler Kapsamına Mağdur Edilmektedir"
Ankara haberi... Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek
Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Leyla Türk (Ebru Özkan Saban) kimdir? Leyla Türk karakterini kim canlandırıyor?
Ankara gündem haberleri | Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Dilara Korkmaz ablası kim? Dilara Korkmaz Instagram hesabı!
Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan kaç yaşında, nereli? Hazal Türesan Instagram hesabı!
Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi
Son dakika haberi | DİTİB Almanya'da hastanelerdeki hastalara manevi destek hizmeti verecek
Aydın gündem haberleri... Ankara Üniversitesinin yaz çalıştayı Didim'de başladı
Antalya gündem haberleri | 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tanıtımı Yapıldı. Muhittin Böcek: "O Kara Bulutların Sanatın Işığıyla Dağılacağına İnandık"
Tarım ilaçlarından zehirlenen kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı
Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir biyografisi!
Ankara haber | Ankara'nın dört bir yanındaki kazılarla tarih gün yüzüne çıkarılıyor
Türkiye'nin en ürkütücü hastalığı yeni bir arkadaşıyla geri döndü! Kan damarlarını tıkayarak mezara yolluyor
Ankara yerel haberleri... Mamak Cezaevi'ndeki askeri garnizon içerisinde özel olarak işkence odaları kuruldu
Remzi Çayır, 12 Eylül Darbesinde Yaşadıklarını Anlattı: "Devrimcisi ve Ülkücüsüyle Tek Bir Slogan Vardı Aslında: 'Türkiye Bağımsız Olmalı.' Bu...
Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!
Karaman haberi: Karaman Canhasan Höyükleri'nde 50 yıl aranın ardından tekrar kazı çalışmaları başladı
Karaman haberi... Karaman'da tarihe ışık tutacak kazı çalışması 50 yıl sonra yeniden başladı
Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir sevgilisi kim?
Balıkesir haberleri... Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı
HDP'li Gergerlioğlu'ndan, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın yakalanmasına ilişkin açıklama
Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu biyografisi!
Ahmet Necdet Sezer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ahmet Necdet Sezer hayatı nedir?
Tezcan Karakuş kimdir? Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan kimdir?
Türkiye'de insanları enfekte edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri görüldü
Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi!
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı"
Cinsel saldırı hükümlüsü profesör veterinerlikten men edildi, diplomasına el koyuldu
İzmir haberleri! Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir'de düzenlendi