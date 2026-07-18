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Nallıhan'dan kısa kısa

Nallıhan'dan kısa kısa
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Ankara Nallıhan'da Millet Bahçesi'nde sanatçı Mustafa Özarslan konser verdi, Belediye Başkanı Güngör ise Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'ı ziyaret ederek iş birliği görüşmeleri yaptı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde konser etkinliği gerçekleştirildi.

Nallıhan Millet Bahçesi'nde sanatçı Mustafa Özarslan, konser verdi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, konserde halkla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Konsere, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör'den ziyaret

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a ziyarette bulundu.

Güngör, yaptığı açıklamada "Nallıhan Meslek Yüksekokulu ile belediyemiz arasındaki iş birliği süreçleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemizin geleceği için ortak projeler geliştirmeye ve eğitime destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Demir
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