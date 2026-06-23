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"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltın alındı

'NATO Zirvesi' operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltın alındı
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Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. 

ÜNİVERSİTE HOCASI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON YAPILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, çeşitli soruşturmalar kapsamında toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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