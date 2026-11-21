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(ANKARA)- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitim seminerinde, otomotiv sektöründeki dönüşüm ve yeni mesleki yeterlilik ihtiyaçları değerlendirildi. Dört oturumdan oluşan programda mevzuat, dijital ticaret, finansman, ekspertiz ve elektrikli araç teknolojileri ele alındı. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, eğitim programlarını Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde, Next İletişim'in organizasyonuyla düzenlenen "Otomotiv Ticaretinde Gelecek, Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Eğitim Semineri ve Sektör Buluşması", kamu yöneticilerini, akademisyenleri, finans dünyasının temsilcilerini ve motorlu araç satıcılarını bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) il başkanları ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda, mesleki eğitimin otomotiv sektöründeki dönüşümdeki rolü ele alındı.

Programa; ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Özer, ANKÜSEM Müdürü Prof. Dr. Deha Doğan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ozan Zengin, MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç ve MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş katıldı.

"GELECEĞİN OTOMOTİV TİCARETİNİ BUGÜNDEN HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli araçlardan dijital platformlara uzanan dönüşümün yalnızca ürünleri değil, ticaretin bütün aşamalarını değiştirdiğini belirtti.

Erkoç, şunları söyledi:

"Artık yalnızca otomobiller değil, otomobillerin üretiminden kullanımına, finansmanından ticaretine kadar bütün süreçler değişiyor. Dün bildiğimiz iş yapma yöntemleri, bugün yerini yeni teknolojilere ve farklı yetkinliklere bırakıyor. Bu değişimin merkezinde ise insan var. Biz MASFED olarak sektörümüzün geleceğine yapılacak en önemli yatırımın eğitime, bilgiye ve nitelikli insan kaynağına yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz."

İkinci el araç ticaretinde batarya sağlığı, teknik ekspertiz, finansman, müşteri ilişkileri ve dijital satış gibi alanlarda yeni bilgi ihtiyacına dikkati çeken Erkoç, buluşmayı tek günlük bir etkinliğin ötesinde, sürekli mesleki eğitimin başlangıcı olarak gördüklerini ifade etti.

Erkoç, "Mevzuattan finansmana, dijitalleşmeden mesleki yeterliliğe, müşteri ilişkilerinden elektrikli araç teknolojilerine ve sürdürülebilirliğe kadar sektörümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programları oluşturmak istiyoruz. Amacımız, bu eğitimleri yalnızca Ankara'yla sınırlı tutmayarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza da ulaştırmak" dedi.

Erkoç, hedeflerini "Biz sektörümüzün yalnızca bugünkü sorunlarına çözüm aramıyoruz. Geleceğin otomotiv ticaretini bugünden hazırlamak istiyoruz" sözleriyle özetledi.

KAMU, ÜNİVERSİTE VE SEKTÖR DÖRT OTURUMDA BULUŞTU

Gazeteci Bülent Aydemir'in yönettiği ilk oturumda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Cenker Göker, Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı İsmail Tüfekçi, Türkiye Noterler Birliği Sicil ve Tescil Hizmetleri Müdürü Aydın Irmak ve Hukuki Danışman Av. Hülya Yılmaz, mevzuat, noterlik işlemleri, hukuki sorumluluklar ve yeni düzenlemeleri ele aldı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı ve Ekonomi Gazetesi kıdemli ekonomi muhabiri Mehmet Kaya'nın moderatörlüğündeki ikinci oturumda, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Nilüfer Pınar Kılıç, Garanti BBVA Direktörü Koray Öztopçu ve MASFED CEO'su Vedat Güler, finansmana erişim, müşteri iletişimi, dijital dönüşüm ve yeni iş modellerini değerlendirdi.

Otomotiv gazetecisi Korhan Önder'in moderatörlüğündeki üçüncü oturumda, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Emre Aşkın Elibol, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Fatih Bilen, TSE Hizmet Yeri Belgelendirme Koordinasyon Müdürü Muhsin Yılmaz ve RS Oto Genel Müdürü Erkan Çalışkan, ekspertiz, mesleki yetkinlik, standardizasyon ve hizmet kalitesine odaklandı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Murat Yılmaz'ın yönettiği son oturumda ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Dilber Ulaş, Ankara İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürlüğünden Hulusi Kağan Çobanoğlu, Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ve Otonomi.com CEO'su Tarık Karamanzade, elektrikli araçların ikinci el piyasasına etkilerini, yangın güvenliğini, dijital ticareti ve sürdürülebilir mobiliteyi değerlendirdi.

BİR GÜNLÜK BULUŞMADAN SÜREKLİ EĞİTİME

Ankara Üniversitesi'nin katılım belgesi verdiği program, sektörün gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine de katkı sağladı.

MASFED ve Ankara Üniversitesi, mesleki yetkinlikleri güçlendiren, teknolojik dönüşüme uyumu hızlandıran ve güvenilir ikinci el araç ticaretini destekleyen eğitimleri yeni başlıklarla sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA