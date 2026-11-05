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2. Türk Dünyası sempozyumu Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

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Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Türk Dünyası Mühendislik ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Keçiören'de başladı. 7 Kasım'a kadar sürecek sempozyumda Türk dünyasından akademisyenler yapay zeka gibi konuları ele alarak akademik ortaklıkları güçlendirmeyi hedefliyor.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ev sahipliğinde, Keçiören Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik ve Sosyal Bilimler Sempozyumu başladı.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 7 Kasım'a kadar sürecek sempozyumda, Türk dünyasından akademisyenler ve araştırmacılar bir araya geliyor. Oturumlarda yapay zeka, enerji teknolojileri, siber güvenlik, kültürel miras ve uluslararası ilişkiler gibi konular ele alınıyor.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, sempozyumun temel amacının Türk dünyasındaki bilim insanlarını buluşturarak ortak projeler geliştirmek olduğunu belirtti.

Mühendislik ve sosyal bilimlerin birlikte çalışmasının toplumsal sorunlara çözüm üretmeye katkı sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Kadıoğlu, akademik buluşmaların yeni iş birliklerinin önünü açtığını kaydetti.

Sempozyumun, üniversiteler arasındaki akademik ortaklıkları ve bilimsel bilgi paylaşımını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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