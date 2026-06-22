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Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek üniversitenin 80. yılını kutladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Rektör Ünüvar, Beypazarı Meslek Yüksekokulu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi'nin 80. yılını kutladıklarını ifade etti.

Ünüvar, üniversitenin tarihi hakkında da bilgi verdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da üniversitenin 80. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, başarılarının daim olmasını diledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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