Ali İhsan Varol kaç yaşında? Kumbara'nın sunucusu Ali İhsan Varol kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ali İhsan Varol 50 yaşında. Kelime Oyunu ile tanınan sunucu, 28 Haziran 1976'da İstanbul'da doğdu.

Varol şu sıralar NOW'da Fabrika Yapım imzalı Ali İhsan Varol ile Kumbara yarışmasını sunuyor. Program hafta içi 17.45'te ekrana geliyor, 7 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de de özel bir bölüm yayımlandı.

ALİ İHSAN VAROL KAÇ YAŞINDA?

Ali İhsan Varol 1976 doğumlu ve 50 yaşında. Doğum günü 28 Haziran olduğu için bu yılın yazında 50'sine girdi.

ALİ İHSAN VAROL HANGİ KANALDA?

Ali İhsan Varol, NOW'da yayımlanan Kumbara yarışmasını sunuyor. Yarışmacılar iki seçenekli sorularla başlıyor ve her doğru cevap, sorunun zorluğuna göre farklı bir tutarı kumbaraya ekliyor. Bir yarışmacının turu 15-20 dakika sürüyor ve bilgisine güvenip hızlı karar veren yarışmacı kumbarasını 300 bin liraya kadar doldurabiliyor.

ALİ İHSAN VAROL KİMDİR?

Ali İhsan Varol Çerkes kökenli bir sunucu, yapımcı ve oyuncu. Gençliğinde Bodrum'da bir araç kiralama şirketinde yaklaşık bir buçuk yıl çalıştı, sonra bir süre turizm sektöründe kaldı.

Televizyona yapım asistanı olarak girdi ve dört yıl bu işi yaptıktan sonra metin yazarlığına geçti. Geniş kitleler onu yıllarca hem sunduğu hem yapımcılığını üstlendiği Kelime Oyunu ile tanıdı.

ALİ İHSAN VAROL HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

Ali İhsan Varol'un en uzun soluklu programı Kelime Oyunu oldu. Yarışma 2009'da Kanal 1'de başladı, sonra Bloomberg HT, Show TV, FOX, Kanal D ve tv2'de yayımlandı. Aralık 2013'te ve Şubat 2015'te yayından kalkan program, 8 Mayıs 2017'de tv2'de geri döndü. Varol 2023'te sunuculuğu İbrahim Selim'e bıraktı.

Bloomberg HT'de 2009-2011 arasında Doğru mu Yanlış mı? yarışmasını da sunmuştu. 2024'te TV100 ile anlaşınca kanalın yeni yarışması Alfapetek'in başına geçti.

ALİ İHSAN VAROL NE MEZUNU?

Ali İhsan Varol'un üniversite diploması yok. Ankara Üniversitesi'nde önce Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümüne kaydoldu, ardından Tarih'i ve Kamu Yönetimi'ni denedi ama hiçbirini bitirmedi.

ALİ İHSAN VAROL NERELİ?

Ali İhsan Varol İstanbul doğumlu; ailesi ise aslen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden.

ALİ İHSAN VAROL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ali İhsan Varol oyunculuğa 1998'de Star TV'de yayımlanan Çarli ile başladı. 2014'te yine Star TV'nin Kardeş Payı dizisinde Yiğit Tokerli'yi oynadı, sonra dizinin senaryo ekibine katıldı. Aynı yıl Recep İvedik 4'te kendi adıyla göründü, İllegal Hayatlar'da ise bir gazeteciyi canlandırdı.