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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gölbaşı Kampüsü'nde uyum programı düzenledi

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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gölbaşı Kampüsü'nde uyum programı düzenledi
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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesince Gölbaşı Kampüsü'nde yeni eğitim öğretim yılı için uyum programı düzenlendi. Programa katılan öğrenciler derslik ve sosyal alanları gezdi, öğrenci topluluklarını tanıdı; Dekan Kadıoğlu yaklaşık 750 dönümlük kampüsün imkanlarını anlattı.

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla uyum programı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler derslikler ve sosyal alanlar ile öğrenci topluluklarının açtığı stantları ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Gölbaşı Kampüsü'nün yaklaşık 750 dönümlük geniş bir alana sahip olduğunu, kampüsün yeşil alanları ve öğrencilere sunduğu çeşitli imkanlarla üniversite yaşamına katkı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Kadıoğlu, uyum programının her yıl düzenlendiğini, etkinlik kapsamında öğrencilere kampüs ve bölümleri tanıttıklarını, kampüs içerisinde bilmeleri gereken önemli noktaları gösterdiklerini söyledi.

Fakülte bünyesinde yıl içerisinde farklı sosyal ve akademik faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini aktaran Kadıoğlu, vize haftalarının ardından motivasyon haftaları düzenlendiğini, ayrıca ulusal ve uluslararası seminerlerle öğrencilerin alanında uzman kişilerle bir araya gelebildiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Selinay Şahin de program kapsamında öğrencilerin kampüs ve öğrenci topluluklarıyla tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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