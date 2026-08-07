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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Prof. Dr. Timur Gültekin'i Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Prof. Dr. Timur Gültekin'i Ziyaret Etti
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, beraberindeki Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci ile Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin'i ziyaret etti. Kasap, Gültekin'in Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü dönemindeki katkılarına dikkat çekerek kendisine teşekkür etti ve önemli istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin'e ziyarette bulundu.

Kasap, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci ile gerçekleştirdiği ziyarette, Prof. Dr. Gültekin'in daha önce görev yaptığı Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde önemli katkılar sağladığını söyledi.

Ziyarette önemli istişarelerde bulunduklarını belirten Kasap, "Katkı ve destekleri dolayısıyla sayın hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA
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