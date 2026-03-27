Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bilimin, emeğin ve başarının konuşulduğu anlamlı bir tören için bir araya gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda büyük bir ateş çemberinin olduğunun göz ardı edilemeyeceğini belirten Ünüvar, "Başta Gazze olmak üzere son dönemde İsrail, Amerika, İran, Rusya, Ukrayna hattında yaşanan gerilimler ve çatışmalar ne yazık ki bir kez daha bizlere savaşın kazananının olmadığını açık şekilde göstermektedir. Gazze'de yaşanan insani dram sadece bir bölgenin değil tüm dünyanın meselesidir ve öyle de olmuştur." dedi.

Bilimin, aklın, vicdanın temsilcileri olarak yaşam hakkını, adaleti ve insan onurunu önceleyen bir duruşun yanında durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ünüvar, gerçek ilerlemenin ancak barış ortamında mümkün olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin tarihsel birikimi, jeopolitik konumu ve taşıdığı medeniyet sorumluluğuyla zorlu süreçlerde her zaman barışın, diyaloğun ve insani değerlerin yanında yer aldığını vurgulayan Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak devletin fikir mutfağı olmanın sorumluluğuyla yalnızca bilim üretmekle kalmayıp aynı zamanda barışı, adaleti ve insanlık değerlerini savunan bir aklın temsilcisi olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesinin, Cumhuriyet tarihinin kanunla kurulan ilk üniversitesi olduğunu hatırlatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Devlet aklının bilimle yoğrulduğu, fikirlerin politika, toplum ve gelecek tasavvuruna yön verdiği bu müstesna kurumda, emeğiyle, üretimiyle ve katkısıyla ortak aklı büyüten değerlerimizi onurlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılki buluşmamızı daha da anlamlı kılan çok özel bir gururu da birlikte yaşıyoruz. Bu yıl Ankara Üniversitesinin resmi kuruluşunun 80'inci yıl dönümü. 80'inci yılı biz büyük bir gururla ve onurla yaşıyoruz ve yıl boyunca da yaşayacağız. Bir üniversite için yalnızca Bir zaman dilimi değil bu 80 yıl. Bir milletin ilimle kalkınma idealinin aklın ve bilginin rehberliğinde yürüyen bir medeniyet tasavvurunun hikayesidir aslında bu 80 yıl."

Konuşmanın ardından ödül töreni takdimine geçildi.

Ödüle değer görülen medya kuruluşlarından Anadolu Ajansının (AA) ödülünü, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru aldı.

TRT Ankara Radyosu Program Müdürü Vurkan Sugeçti, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, A Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kanal 7 Medya Grubu adına Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala, Milliyet gazetesi adına Hande Atılgan, Sabah gazetesi adına Kamuran Akkuş, Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Fazlı Şahan'a da ödülleri verildi.

Akademik personele de yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu çeşitli alanda ödüller verildi.