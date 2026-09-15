TİHEK ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü arasında işbirliği protokolü

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü arasında çocuk hakları alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

TİHEK toplantı salonunda düzenlenen törende, işbirliği protokolüne TİHEK Başkanı Vasip Şahin ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar imza attı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, insan haklarının geliştirilmesi ve bu alanda farkındalığın artırılması amacıyla farklı kurumlarla işbirliği yaptıklarını, üniversitelerin de bunların başında geldiğini söyledi.

Akademik dünyanın çalışmalarından önemli ölçüde yararlandıklarını belirten Şahin, Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilecek işbirliğinin de çocukların insan hakları konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Şahin, "Çocuklarımızda hak arama bilincini, insan hakkı kavramının anlamını daha çok oluşturmayı, yaygınlaştırmayı ve bunu pratikte de daha çok gösterebilmeyi amaçlıyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak onların bu konuda bilinçli ve hazır hale gelmesi, ülkemize daha faydalı bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Çalışmaların çocukların pedagojik özellikleri dikkate alınarak Ankara Üniversitesi tarafından yürütüleceğini aktaran Şahin, TİHEK uzmanlarının da sürece destek vereceğini kaydetti.

"Dijital farkındalık okulunu hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da protokolün çocuk haklarının korunması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Çocukların yaşları nedeniyle haklarını koruma konusunda yetişkinlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ünüvar, protokolle bu sorumluluğun kurumsal bir işbirliğine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla daha genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Ünüvar, çocuk nüfusun yüksek olması nedeniyle çocuk haklarının korunmasının daha fazla gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Protokol kapsamında TİHEK ile yazılı ve görsel materyallerin yanı sıra aktif ve interaktif çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Prof. Dr. Ünüvar, "Bununla ilgili bir dijital farkındalık okulunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu, Türkiye'de bugüne kadar hiç yapılmamış bir çalışma. Türkiye'de çocuk haklarıyla ilgili çalışan pek çok üniversite var ancak Çocuk Bilim Merkezi Ankara Üniversitesi'nde bulunuyor. Ayrıca çocuk üniversitesi olan Türkiye'deki iki üniversiteden biriyiz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesinin özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalar da yürüttüğünü anlatan Ünüvar, üniversitenin farklı fakültelerinin katkısıyla çocuk haklarının korunması ve bu alandaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Ünüvar, "Bu protokolle çocuk haklarıyla ilgili bambaşka bir boyut açacağız ve umuyorum ki toplumda da kısa zamanda karşılık bulacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Ünüvar protokolü imzaladı.

"Eğiticilerin Eğitimi" projeleri

Öte yandan, protokol kapsamında çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi, çocukların bilimsel ve kültürel farkındalıklarının artırılması, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ilkelerine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında, çocuk hakları alanında dönem içi eğitim programları çerçevesinde çocuklara yönelik "Eğiticilerin Eğitimi" projelerinin hayata geçirilmesi, çocukların ailelerine ve çocuklarla doğrudan temas halinde olan kamu personeline yönelik eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Bilim Okulunun geliştirilmesi ve bu alanda farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi planlanırken, özel gereksinimli ve gelişimsel olarak risk altında bulunan çocukların hakları bağlamında akademik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ortak konferans, seminer ve atölye çalışmaları düzenlenmesi de işbirliğinin faaliyet alanları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA