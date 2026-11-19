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Avrupa'nın farklı başkentlerinden üniversite temsilcileri ve akademisyenler, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı (UNICA) Araştırma Grupları Zirvesi'nde bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan zirvede, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve üniversiteler arası araştırma işbirlikleri ele alınıyor.

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Araştırmayı İlerletmek" temasıyla 20 Kasım'a kadar sürecek zirvede, üniversiteler arasında uluslararası akademik işbirliğinin geliştirilmesi ve araştırma alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Kendi enerjisini üreten değil, insanlığa da temiz enerji sağlayan bir üniversite haline geldik"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitenin kuruluşunun 80. yılı olduğunu anımsattı.

Zirvenin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenlendiği döneme denk gelmesinin önemine işaret eden Ünüvar, iklim değişikliği, çevre, sağlık ve gıda gibi insanlığın temel ihtiyaçlarına ilişkin konularda bilim dünyasından büyük beklentiler bulunduğunu belirtti.

Üniversite olarak COP31'de bulunduklarını aktaran Ünüvar, üniversitelerin küresel sorunlara çözüm üretme konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesinin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına değinerek, "Ankara Üniversitesi olarak Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 53,1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduk. 2023'te çalışmalarına başladığımız santralimiz ağustos ayı sonunda faaliyete geçti. Böylece sadece kendi enerjisini üreten değil, insanlığa da temiz enerji sağlayan bir üniversite haline geldik. 53,1 megavatlık yenilenebilir, temiz bir enerji üretiyoruz. " dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de üniversitenin 2011'den bu yana UNICA'nın aktif üyesi olduğunu belirterek, araştırma altyapılarının paylaşılması ve uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ araştırmacılarının COP31'de Türkiye'ye ilişkin bölgesel iklim projeksiyonlarını sunduğunu aktaran Yozgatlıgil, üniversitede iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Yozgatlıgil, UNICA üyesi üniversitelerle güneş enerjisi araştırmaları, enerji yönetimi ve araştırma altyapılarının ortak kullanımı alanlarında yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Açılışta UNICA Genel Sekreteri Luciano Saso da konuşma yaptı.

Törenin sonunda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, UNICA'ya üniversitelerini temsilen hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA