Doğuştan işitme kaybı bulunan 2 yaşındaki Eflin Lekesiz, işitme engelli babasıyla aynı gün girdikleri ameliyatta takılan koklear implant sayesinde sesleri duymaya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Emre Ocak başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatla baba kız aynı anda koklear implant ameliyatı oldu.

KBB Uzmanı Doç. Dr. Emre Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eflin'in kendilerine 2 yaşındayken hiç duymayan ve konuşamayan bir çocuk olarak başvurduğunu söyledi.

Eflin'in annesinde, babasında, dedesinde ve kardeşlerinde de işitme kaybı??????? bulunduğunu belirten Ocak, ailenin çocuklarının kendileriyle aynı sorunları yaşamaması için tedavi arayışına girdiğini ifade etti.

Ailenin bilinçli bir yaklaşımla kendilerine ulaştığını anlatan Ocak, Eflin'in babası Erdem Lekesiz'in de uzun yıllardır işitme cihazı kullandığını ancak son dönemde cihazdan yeterli fayda göremediğini belirtti.

Lekesiz'in doğuştan bir miktar işitebildiğini ancak zamanla işitme yetisini kaybettiğini aktaran Ocak, 29 yaşındaki babaya da koklear implant uygulanmasını önerdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

" Türkiye'de ilk defa hem babaya hem de kızına aynı anda implant ameliyatını Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde gerçekleştirdik. Eflin'in ameliyatı tamamlandıktan sonra babasını ameliyata aldık. Eflin ve babası aynı odada kaldı. Eflin ilk kez kulağına ses gittiğinde çok şaşırdı. Aile de oldukça duygusal anlar yaşadı."

"Erken tanı ve tedavi çocukların gelişiminde belirleyici"

Koklear implantın, özellikle doğuştan işitme kaybı bulunan çocuklarda mümkün olduğunca erken uygulanmasının önemine dikkati çeken Ocak, Türkiye'de 1 yaşından itibaren uygun hastalara bu işlemin yapılabildiğini söyledi.

İşitme ve konuşmanın birbiriyle bağlantılı iki yeti olduğunu vurgulayan Ocak, doğuştan ileri derecede işitme kaybı bulunan çocuklarda işitme desteği sağlanmadığında konuşma gelişiminin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ocak, "Erken tanı ve erken tedavi çok önemli. Bir yaşında işitme kaybı tanısı koyduğumuz çocuklara hiç vakit kaybetmeden koklear implant uygulamasını öneriyoruz. Özel eğitim desteğiyle birkaç yıl içerisinde yaşıtlarının gelişim seviyesini yakalayabiliyorlar." dedi.

Erdem Lekesiz'in ameliyat sonrasında işitme ve iletişim açısından önemli ilerleme kaydettiğini anlatan Ocak, implantın babanın psikolojik durumuna da olumlu yansıdığını dile getirdi.

Eflin'in tedavi öncesinde daha hırçın ve agresif davranışlar sergilediğini belirten Ocak, işitme duyusunun kazanılmasıyla çocuğun psikolojik durumunda da olumlu değişim gözlemlediklerini söyledi.

İşitmenin insanı dış dünyaya bağlayan en önemli duyulardan biri olduğuna işaret eden Ocak, "Erdem Bey, koklear implant takıldıktan sonra hayata çok daha farklı bakmaya başladı. Kendini psikolojik olarak daha yeterli ve mutlu hissediyor. Kendi de işitme kayıplı olduğu için kızının yaşadığı süreci çok iyi anlayan bir baba. Şimdi hem baba hem kız işitebiliyor, konuşabiliyor ve birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Sosyolojik açıdan da neredeyse bir aileyi birbirine bağlamış olduk. Bu aileyi bu noktaya getirebildiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

"Karıncanın sesini bile duydum"

Koklear implant ameliyatı sonrasında yeniden sesleri duymaya başlayan Lekesiz de kızının geleceği için ameliyat kararını aldıklarını, kendisinin de aynı süreci yaşamak istediğini belirtti.

Uzun yıllar işitme cihazı kullandığını ancak zamanla cihazdan yeterli fayda göremediğini anlatan Lekesiz, ameliyat sonrasında duyduğu seslerin kendisini çok şaşırttığını dile getirdi.

Lekesiz, "5 yaşımdan 29 yaşıma kadar birçok sesi ayırt edemiyordum. Ameliyattan sonra hepsini ayırt ediyorum. Hayvanların seslerini, hatta karıncanın sesini bile duydum. Doktorumun söylediği her şeyi dinledim. Çok güzel geliyor. Cihaz çok farklı. İnsanlar konuşuyordu ama bana ses gelmiyordu. Herkesin ne dediğini de merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın ardından evine döndüğünde yaşadığı bir anıyı da unutamadığını ifade eden Lekesiz, "Eve geldim, kapıyı çaldım. Kızım saati biliyor, kapıyı açıyor. 'Baba' diyor. Artık onun sesini duyabiliyorum o da beni duyabiliyor." dedi.

Kaynak: AA