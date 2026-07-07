Haberler

Tema Vakfı: "Tutuklanan Öğretim Görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü Hakkında Bir Hafta Konutu Terk Etmeme ve Ardından Tahliye Kararı Verildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEMA Vakfı, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü hakkında bir hafta süreyle konutu terk etmeme tedbiri uygulandığını ve ardından tahliye edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - TEMA Vakfı, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan Ankara Üniversitesi Herbaryumu Sorumlusu ve Öğretim Görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü hakkında bir hafta süreyle konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına, ardından tahliye edilmesine karar verildiğini duyurdu.

TEMA Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Ankara Üniversitesi Herbaryumu Sorumlusu, Öğretim Görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü hakkında, bir hafta süreyle konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına ve bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte tahliye edilmesine hükmedildi. Tüm gönüllülerimizin tahliye kararlarını da en kısa sürede verilmesini bekliyor, sürecin takibine ve çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı

Cenk Tosun yeni takımına imza attı! Artık Süper Lig'de değil
Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu

Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay
Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü

Ağabeyinin ekmek teknesinde katliam yaptı! Çok sayıda ölü
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede

İspanyol bakan Türkiye'yi övdü, kendi ülkesini eleştirdi

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak