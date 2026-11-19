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İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) düzenlediği " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarının kasım ayı oturumunda, iklim değişikliğinin tarımsal üretim, gıda arz güvenliği ve tüketici sofralarına etkileri ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, gazeteci Celal Toprak'ın moderatörlüğünde ve "İklim Değişikliği Soframızı Nasıl Etkileyecek?" başlığıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğinin tarım ve gıda sektörü üzerindeki etkileri başta olmak üzere su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir üretim ve gıda israfının önlenmesi gibi konular değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, iklim değişikliğine ilişkin gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında tarımın geldiğini bildirdi.

Tarımsal üretimin doğrudan iklim koşullarına bağlı olduğunu vurgulayan Kasap, değişen hava koşullarının üreticileri hem ürünlerini hem de emeklerini korumak için mücadele etmek zorunda bıraktığını anlattı.

Kasap, iklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca üretim miktarıyla sınırlı kalmadığının altını çizerek, ürün kalitesi, üretim maliyetleri, hasat dönemleri ve gıda fiyatlarının da bu değişimden etkilendiğini belirtti.

Ülkelerin tarımsal üretimini değişen iklim koşullarına hazırlamak için farklı önlemler aldığını anımsatan Kasap, COP31'in Türkiye açısından önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Kasap, "Bu buluşmanın, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlenmesine ve özellikle tarımın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, iklim koşullarına yönelik tarım sektörünü hazırlamalı"

Ahmet Bülent Kasap, Türkiye'nin değişen iklim koşullarına yönelik tarım sektörünü hazırlaması gerektiğini belirterek, öncelikli konuların başında suyun geldiğini, Türkiye'de kullanılan suyun yaklaşık yüzde 77'sinin tarımsal faaliyetlerde değerlendirildiğini anlattı.

Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, su kayıplarının azaltılması, tarımsal üretimin mevcut su kaynakları dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurgulayan Kasap, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değişen iklim koşullarına dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, üreticilerimizin erken uyarı sistemlerinden yararlanması ve tarım sigortalarının yaygınlaştırılması da büyük önem taşıyor. Bilimsel bilgiyi, teknolojiyi ve üretici tecrübesini bir araya getirerek tarımımızı daha dayanıklı hale getirmeliyiz. Çünkü tarlada başlayan kriz yalnızca orada kalmaz, doğrudan sofralarımıza kadar uzanır. Kuraklık ve verim düşüşü, gıda fiyatlarında dalgalanmalara yol açar. İşte bu nedenle iklim değişikliğine uyumu, yalnızca çevreyle ilgili bir mesele olarak değil, aynı zamanda gıda arz güvenliğimizin ve ekonomik geleceğimizin önemli bir parçası olarak görmeliyiz."

Kasap, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması, üretici emeğinin korunması, kaynakların verimli kullanılması ve tedarik zincirinin güçlendirilmesinin gıda arz güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

"En ufak bir atık bile değerlendirilmeli"

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık da iklim değişikliğinin sadece kuraklık olarak değil, bazen fırtına bazen dolu olarak ürünlere zarar verebildiğini anımsattı.

İklim değişikliğinin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini azaltmak için su kaynaklarının verimli kullanılmasının ve gıda israfının önlenmesinin önemine dikkati çeken Artık, "Bütün gıda işletmelerinin sürdürülebilirlik raporu hazırlaması gerekiyor. En ufak bir atık bile değerlendirilmeli, gıda israfı hiç yapılmamalı???????." ifadelerini kullandı.

Artık, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması ve iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerinin azaltılması için su yönetiminin güçlendirilmesi ve az su tüketen ürünlere yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

"(İklim değişikliği) Doğru zamanda alınacak önlemlerle etkisini azaltabiliriz"

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise iklim değişikliğinin sofradaki gıdanın çeşitliliğini, fiyatını ve gelecekte ona ulaşabilme imkanını etkilediğini belirterek, bunun yükünü ilk etapta çiftçilerin hissettiğini bildirdi.

Reis, "Üreticinin ekonomik gücünü korumak zorundayız. Erken uyarı mekanizmaları yaygınlaştırılmalı ve iklime dayanıklı ürünler üretilmeli." görüşünü paylaştı.

Gıda arz güvenliğinin sadece üretimi artırmakla sağlanamayacağını vurgulayan Reis, "Üretimi artırmak önemli ancak ürettiğimiz ürünü koruyamazsak, doğru depolamazsak ve uygun zamanda piyasaya ulaştıramazsak verim tek başına yeterli değil. Etkin stok, lojistik güvenliği ayrılmaz bir parça." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA