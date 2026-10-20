Bakan Bayraktar, dünyada modern zamanların en büyük enerji krizi yaşandığını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada enerji krizinin tam ortasındayız ve bu benim tabirim değil, bütün dünyadaki enerji uzmanlarının söylediği şey. Modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız" dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, enerjiye kesintisiz, kaliteli ve uygun fiyatlarla erişimin günlük yaşam ve ülkelerin geleceği açısından kritik önem taşıdığını belirterek, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Küresel çatışmalar, tedarik zincirindeki kırılmalar ve jeopolitik risklerin enerji güvenliğini ön plana çıkardığını vurgulayan Bakan Bayraktar, yapay zeka çağının aynı zamanda bir elektrik çağı olduğunu ve Türkiye'de nüfus artışı, ekonomik büyüme, elektrikli ulaşım, soğutma ihtiyacı ve su arıtma gibi etkenlerle enerji talebinin giderek artacağını söyledi. Ayrıca Bakan Bayraktar, Türkiye'nin önündeki temel hedeflerden birinin artan enerji talebini karşılamak, diğerinin ise petrol, doğal gaz, kömür ve maden ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılığı azaltarak cari açığın düşürülmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil"

Tüm dünyada enerji kaynaklarının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji meselesi milletlerin ve devletlerin doğrudan günlük hayatını ve geleceklerini etkileyen çok önemli konulardan bir tanesi. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Günlük hayatımızın her alanında 7/24 enerjisiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla enerjiye kaliteli bir şekilde, kesintisiz bir şekilde ve ucuz bir şekilde ulaşmamız lazım. Dolayısıyla enerji günlük hayatımızın en önemli konulardan bir tanesi. Şu anda enerji zengini bazı ülkelerde, örneğin Rusya'da akaryakıt sıkıntıları var, akaryakıt kuyrukları ulaşıyor. O zaman enerji bizim gündemimize geliyor, fatura öderken geliyor. Zam var mı? Doğal gaza zam yapıyor musunuz? Elektriğe zam var mı? Akaryakıtta her gün niye zamlar oluyor? Böyle gündem oluyoruz. Aslında negatif gündemle varız ama aslında belki sizin elektriğiniz ayda yılda bir kesilir, o zaman enerjinin ne olduğunu fark edersiniz ama yılın 365 günü ve gece gündüz demeden size elektrik ulaştırmaya, size doğal gaz getirmeye, akaryakıt getirmeye çalışan çok büyük bir ekip var. Bazen bunların görülmediğini de fark ediyoruz. Bu biraz o emekçiler için açıkçası üzücü bir durum. Ben bunu her fırsatta vurgulamaya gayret ediyorum" diye konuştu.

"Dünyada enerji krizinin tam ortasındayız"

Tüm dünyada büyük bir enerji kıtlığı yaşandığının altını çizen Bakan Bayraktar, "Dünyada enerji krizinin tam ortasındayız ve bu benim tabirim değil, bütün dünyadaki enerji uzmanlarının söylediği şey. Modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bu kriz 1973 petrol krizine veya 1979 İran Devrimi'nden sonra yaşanan krize benzemiyor. Öyle bir zamana denk geldik krizler dünyasında yaşıyoruz. 2020 yılında pandemi yaşadık. 2022'de Avrupa'nın ortasında Rusya-Ukrayna savaşı oldu, hala da devam ediyor. Başka savaşlar da var, ticaret savaşları, vergi savaşları var. Dünyada lojistik krizler yaşanıyor, tedarik zincirinde de kırılmalar var. Böyle bir enerji krizinin içerisindeyiz. Büyük bir politik krizin ve büyük bir güvenlik krizinin içerisindeyiz. Dolayısıyla dünya böyle bir noktada. Dünya değişiyor, daha korumacı politikalar var ve ülkeler kendi kendine yetmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye o kadar çok enerji ithalatı yapıyor ki maalesef ekonomideki kırılmaları dönem dönem yaşıyoruz"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmasından dolayı ekonomide dalgalanmalar yaşadığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Turizmimiz var ama maalesef Türkiye daha çok ithalat yapıyor ve her zaman döviz ihtiyacı var. Bugün ekonomideki kırılmalarımızın en temelinde bunu görüyoruz. Cari açıkta kim sorumlu diye baktığımızda tüm ışıklar enerji ve maden ithalatını yani bizi gösteriyor. Türkiye o kadar çok enerji ithalatı yapıyor ki maalesef ekonomideki kırılmaları dönem dönem yaşıyoruz. Onun için çözüm bulmamız gereken konu Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürebilmektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ve öğrencilerim katıldığı program fotoğraf çekimi ve ödül takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı