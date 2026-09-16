Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu'nda uyum programı gerçekleştirildi

Ankara üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu'nda yeni öğrencilerin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe, Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Aydın ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Doğanoğlu, programdaki konuşmasında, "Nallıhan tarihi ve kültürüyle zengin bir ilçe. Bizler siz öğrencilerimize tüm halkımız olarak her türlü yardımı yapacağız. Hepiniz Nallıhan'a hoş geldiniz." dedi.

Kaynak: AA