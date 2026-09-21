TDK'nın 2026 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri 25 Eylül'de 94. Dil Bayramı'nda verilecek

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Türk Dil Kurumunun (TDK), Türkçenin korunması, geliştirilmesi, bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve Türk dünyasında yaşatılmasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandırdığı "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 25 Eylül'de sahiplerine takdim edilecek.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni, "94. Dil Bayramı"nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkçenin korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmaların görünür kılınmasının amaçlandığı tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat katılımıyla 1932'de toplanan Birinci Türk Dili Kurultayının yıl dönümü olan "Dil Bayramı"na denk gelen 25 Eylül Cuma günü yapılacak.

Törende, Türk dilinin güçlü söz varlığının ve zenginliğinin yaşatılmasına yönelik üstün gayret gösteren kişi ve kurumlara Türk Diline Hizmet Ödülleri takdim edilecek.

Bu kapsamda, akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Balkanlar'da Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla Doç. Dr. Menent Shukrieva, Türk dünyasının sesini uluslararası alanda duyuran Türkmeneli Televizyonu ile Türkoloji ve dil araştırmaları alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2026 yılı "Türk Diline Hizmet Ödülleri"ni almaya değer görüldü.???????

Kaynak: AA