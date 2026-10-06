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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti, işbirliğini görüştü

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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti, işbirliğini görüştü
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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede yükseköğretimdeki güncel gelişmeler, akademik ve kurumsal ilişkiler ile iki üniversite arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesini ziyaret ederek Rektör ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Kuyrukluyıldız'a, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Zeytun eşlik etti.

Görüşmede, yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ile üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim, bilimsel araştırma ve akademik çalışmalar başta olmak üzere iki üniversite arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının da ele alındığı görüşmede, akademik birikim ve tecrübe paylaşımının yükseköğretime sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Kuyrukluyıldız, üniversiteler arasında kurulan güçlü iletişim ve akademik etkileşimin bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Ankara Üniversitesi Rektörü ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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