YKS öncesi 'sınav sohbetleri' kaygıyı artırabiliyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin kaygı ve stres düzeyinin yükselmemesi için sınava yönelik sohbetlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sınava bir gün kala moral ve motivasyonu yüksek tutmanın önemine işaret eden Gökçe, yoğun ve tempolu çalışma yerine öğrencilerin mümkün olduğunca dinlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Adaylara, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek gibi aktivitelerle günü olabildiğince rahat ve iyi hissederek geçirmeyi öneren Gökçe, "Bazı öğrenciler son günde dahi çalışılması gerektiği üzerinde duruyorlar. Evet, kısa tekrarlar ile bazı noktaları gözden geçirebilirler ama biz son gün çok yoğun ve tempolu bir çalışmayı tavsiye etmiyoruz." dedi.

Gökçe, sınava sayılı günler kala öğrencilerin "çalıştığı hiçbir konuyu hatırlamama" gibi kaygılar yaşayabildiğine dikkati çekerek, "Hiç merak etmesinler, sınavda soruyu okuduklarında öğrendikleri bilgileri hatırlayacaklar. Sınava odaklanıp girdiklerinde süreci hızlıca yönetebilirler. Hiçbir problem olmaz, bunu çok düşünmesinler. Mümkünse günü rahat, huzurlu ve mutlu geçirmeye baksınlar." diye konuştu.

Ebeveynlerin de son gün evde "olağanüstü durum" ilan etmemesi gerektiğinin altını çizen Gökçe, şunları kaydetti:

"Ben öğrencilere şunu söylemek istiyorum, bu senin maçın, senin geleceğin. Sahaya çık oyununu oyna. Olabildiğince duyarlı, dikkatli, özenli olup, 'Ben elimden geleni yaptım, sınavın sonucuyla da barışığım. Ortaya çıkabilecek her türlü sonucu kabul etmeye hazırım' şeklinde kendilerini motive etsinler. Sınavlar gelip gidecek, ne ilk ne son olacak. O yüzden rahat olmalarını, sınavı çok düşünmemelerini, başarıya odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Öğrencilerimize sınavdan bir gün önce sınavla ilgili konuşmalarını tavsiye etmiyorum. Arkadaşlarıyla sohbet edebilir, vakit geçirebilir, yürüyüş yapabilir, müzik dinleyebilirler ama sınav üzerine çok fazla konuşmasınlar. Çünkü konuştukça kaygı ve stres düzeyi yükselir."

"Farklı bir şey tüketmesinler"

Adayların, sınav öncesi son günde uyku düzenlerini bozmamalarının, sabahında rutin kahvaltılarını yapmalarının önemine işaret eden Gökçe, "Son bir haftadır kahvaltıda ne yiyorlarsa, o gün de onu yesinler. Farklı bir şey tüketmesinler, çünkü insan vücudu tepki verebilir alışmadığı bir yiyeceğe. O yüzden olabildiğince duyarlı, dikkatli ve özenli olsunlar." dedi.

Öğrencilere, cumartesi günü TYT'yi bitirdikten sonra evlerine gidip dinlenmeleri tavsiyesinde bulunan Gökçe, şunları kaydetti:

"İmkanları varsa park ve benzeri bir yerde yürüyüş yapsınlar. Biraz dinlensinler, müzik dinlesinler ve lütfen sınav sonucu üzerine çok fazla konuşmasınlar. Çünkü bir sınav daha var, morallerini bozmalarına gerek yok. 'Ben sınava girdim, TYT'yi bitirdim, elimden gelenin en iyisini yaptım, yarın da AYT'ye gireceğim, elimden gelenin en iyisini yapacağım' deyip, lütfen cumartesi akşamını dinlenerek geçirsinler. Doğal ve rutin beslenmelerini sürdürsünler. Dışarı yemeğe, pikniğe gitmek gibi süreçler öğrencinin ritmini ve düzenini bozabilir. Bundan uzak dursunlar. Evlerinde vakit geçirmelerini tavsiye ederim."