Zehra'nın Gezeravcı Hayali Gerçek Oldu

ANKARA Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kreiken Rasathanesi'nde bir hafta önce Ay'ı ilk kez teleskopla gözlemleyen böbrek yetmezliği hastası Fatma Zehra Kıraç'ın (10), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile tanışma hayali de gerçek oldu. Gezeravcı ile birlikte rasathanede gökyüzünü gözlemleyen Fatma Zehra, büyük heyecan yaşadı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır tedavi gören Fatma Zehra Kıraç'ın Ay'ı gözlemleme hayali üniversiteye bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kreiken Rasathanesi'nde bir hafta önce gerçek oldu. İlk kez teleskopla Ay'ı gözlemleyen Zehra, DHA'ya yaptığı açıklamada en büyük isteklerinden birinin de Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ile tanışmak olduğunu söyledi. Zehra'nın bu hayali de gerçeğe dönüştü. Üniversite ile iletişime geçen Gezeravcı, Kreiken Rasathanesi'nin bahçesinde Fatma Zehra ile bir araya geldi. Fatma Zehra Kıraç, Alper Gezeravcı'yı karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Fatma Zehra, Gezeravcı ile birlikte rasathanede teleskopla gökyüzünü gözlemleyip, uzay üzerine sohbet etti.

'ÇOK MUTLUYUM'

Fatma Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çok duygulandım. Kendisini kapıda gördüğümde gerçekten çok heyecan verici bir an oldu. Komutanımıza sarıldığımda hayalimi gerçekleştirdiğimi hissettim. Kendisine 'Uzayda nasıl beslendiniz?' diye merak ettiğim soruyu sordum. Uzayla ilgili konular konuştuk. Bana 'Uzayla ilgilenen arkadaşların var mı?' diye sordu. Ben de uzayla ilgilenen arkadaşlarımı anlattım. Bana, 'Senin gibi kardeşlerimiz bize hep ışık tuttu, biz sana bir şeyler öğretmedik, sen bize bir şeyler öğrettin' dedi. Çok duygulandım. Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar Hocamıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'NE MUTLU BİZE'

Fatma Zehra'nın heyecanına ortak olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Malumunuz sosyal medyanın iletişim gücü vesilesiyle yapılan haberler neticesinde sevgili Fatma Zehra kardeşimizin Ankara Üniversitemize ait Kreiken Rasathanesi'nde yapmış olduğu gözlem sürecinde dile getirmiş olduğu tanışma hayali bize de ulaştı. Gönül isterdi ki kardeşimizin Ankara'da geçirdiği süreçten daha önce haberdar olsaydık. Ancak bu haber vesilesiyle bana ulaşan farklı kaynaklardan kardeşimiz hakkında haberdar olur olmaz kendisiyle iletişim içerisinde girme çabası sergiledik. Kısa süre içerisinde kıymetli annemize ulaştık. Daha bu yaşta karşılaştığı tüm zorluklarla mücadele etme azim ve gücünü ortaya koyup, hepimize ilham kaynağı olduğu için Zehra'ya minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hayalini gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

'GÖKYÜZÜ HAYAL OLMAKTAN ÇIKARILDI'

Gezeravcı, 'Milli Uzay Programı' ile gökyüzüne erişmenin artık Türk çocukları için hayal sınırı olmaktan çıkarıldığını belirterek, "'Milli Uzay Programı' görevinin icra edildiği 2024 yılının Ocak ayından bugüne geçen süre içerisinde; 293 şehir değişimiyle, bugüne kadar 768 program kapsamında sevgili kardeşlerimizle bir araya geldik. Bugün itibarıyla ve içinden geçtiğimiz süreçte Türkiye'nin sınav başarısı adına yüzde 1'lik dilimine giren ve farklı alanlarda tercih yapmayı planlayan kardeşlerimizden birçoğunun 'havacılık ve uzay' alanında tercih ortaya koyduklarını ve kariyer beklentilerini bu alana doğru çevirdiklerini görme fırsatına eriştik. Bu da devletimizin güçlü iradesinin çok net bir yansıması" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZA KAPILARIMIZI DAHA ÇOK AÇACAĞIZ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Fatma Zehra'nın hayalini gerçekleştirmeye aracılık ettikleri için gurur duyduklarını belirterek, "Zehra'nın bir uzay gözlem hayali vardı. Bu hayali gerçekleştirebileceği bir mekana sahip olmaktan dolayı Ankara Üniversitesi olarak çok büyük gurur duyuyoruz. Ankara Üniversitesi için biz hep 'Kökümüz çok derinde, ufkumuz çok ileride' diyoruz. Ankara Üniversitesi için burası 'Uzaya açılan kapımız ve koridorumuz' diyoruz. İşte bu koridorda Zehra gibi bir kızımızın hayalini gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz. Bugün o gözlemi yaptı. Heyecanı gözünden okunuyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de uzay çalışmalarını çok önemsiyor biliyorsunuz. Biz de bu çerçevede onun gösterdiği vizyonda çalışıyoruz. Bundan sonraki aşamalarda ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarımıza kapılarımızı daha fazla açmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı