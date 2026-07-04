Depremden 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez mezun oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 248. saatte enkaz altından kurtarılan Aleyna Ölmez, aynı zamanda tedavi gördüğü Ankara Üniversitesinden mezun oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazında kalan, annesi, babası ve kardeşini kaybeden Aleyna Ölmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Kömür İşletmeleri AŞ, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dilovası Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla depremin 248'inci saatinde kurtarıldı.

İlk müdahalesi Kahramanmaraş'ta yapılan Aleyna, daha sonra ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı ve burada tamamlanan tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

Tedavisinin ardından hazırlandığı üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik bölümünü kazanan 20 yaşındaki Aleyna, eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını aldı. Aleyna'ya diplomasını alırken onu enkazdan kurtaran madenciler ve tedavisini yürüten doktorları da eşlik etti.

"Beni mezun olarak görmek isteyen kişi annemdi"

Mezuniyet töreni sonrası duygularını basın mensuplarıyla paylaşan Ölmez, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her koşulda yanında olan insanların güvenini boşa çıkarmamak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Mezuniyet töreninde hem hüzün hem de gururu bir arada yaşadığını anlatan Ölmez, "Beni mezun olarak görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanımda olmadığı için hüzünlüyüm ama aynı zamanda gururluyum çünkü onlar için çabaladım." dedi.

Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan, her zaman yanında olanlara teşekkür ederek, gördüğü desteğin bugünlere gelmesinde önemli payının bulunduğunu vurguladı.

Eğitimini lisans düzeyinde tamamlamayı ve memur olarak görev yapmayı hedeflediğini anlatan genç kız, Ankara'da yaşamak istediğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan mezuniyetimi tebrik etti"

Depremde yaşam mücadelesi verdiği anlara da değinen Aleyna Ölmez, "Küçük kardeşim enkaz altındayken yanımdaydı ve 'buradan çıkacağız, hep beraber eskisi gibi olacağız' diyerek bana destek oldu. Ben de dışarı çıkıp yanında olacağıma dair ona da söz vermiştim. Nasip olmadı ama yukarıdan bir yerden izlediklerini biliyorum." diye konuştu.

Türk halkının kendisini yalnız hissettirmediğini söyleyen Ölmez, şunlar kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman destekçim oldu. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı. Görüşmede sağlığımın nasıl olduğunu sordu ve aradığı için çok mutlu oldum. İnsanın bir amacı olduğu zaman yaşadıklarının hiç bir önemi yokmuş. Tek bir gecede her şeyimi kaybettikten sonra bunu fark ettim. Hiç bir şeyin yokken bir anda etrafın sevdiklerinle dolabiliyor. Doktorlarımı da bugün görünce çok duygulandım. O zamanlar bilincim çok yerinde değildi ama hatırladığım kişilerdi. Onları gördüğüm zaman gerçekten çok iyi hissettim, bana yalnız olmadığımı hissettirdiler. Zaten onlar ve Türk milleti olmasaydı ikinci hayatımın bir anlamı olmazdı."

"O bana amca dedi ama ben onu evladım gibi görüyorum"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Aleyna Ölmez'in Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simge isimlerinden biri olduğunu anımsattı.

Enkaz altında verdiği yaşam mücadelesinin ardından kurtarılan Aleyna'nın Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedavi altına alındığını anımsatan Ünüvar, "Aleyna, 11 gün boyunca depremde enkaz altında yaşam mücadelesi vermiş ve sağ salim kurtulmuş bir kardeşimiz. Biz onu evladımız gibi benimsedik. O bana 'amca' dedi ama ben onu evladım gibi görüyorum. Ben 6 yıldır rektörlük yapıyorum. Her yıl mezuniyet töreni yapıyoruz ama onların içerisinde galiba en çok heyecanlandığım mezuniyet töreni bu törendi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi sürecinde Aleyna Ölmez'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, hastanede ziyaret ettiğinde ise Ölmez'in Ankara Üniversitesi'nde eğitim görme hayalini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaştığını aktaran Ünüvar, "Aleyna Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Aleyna'yı bundan sonraki süreçte nerede mutlu olacaksa orada görmek istiyorum. Aleyna annesi, babası ve kardeşini depremde kaybetmiş bir evladımız. Bana ne görev düşüyorsa, ben bundan sonra ömrüm ne kadar yetiyorsa Aleyna'nın daima arkasında olacağım." dedi.

Ünüvar, Aleyna'nın güçlü iradesi, azmi ve dayanıklılığıyla bundan sonraki yaşamında da başarılı olacağına, devletine ve milletine faydalı bir birey olarak önemli hizmetler sunacağına yürekten inandığını söyledi.

Aleyna'yı enkaz altından kurtaran madenci ekibinin lideri Serdar Erman Kütükçü de bugünkü mezuniyet töreninde genç kızın başarısını görmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kütükçü, Aleyna Ölmez'in enkaz altından kurtarıldığında da gülümsediğini anımsatarak, her zaman mutlu olması temennisinde bulundu.